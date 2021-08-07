Первому интернет-сайту исполнилось 30 лет

Иногда нам кажется, что Интернет существовал всегда. А уж такое понятие, как интернет-сайт, тем более. Но только вчера мир отметил всего лишь тридцатую годовщину с момента появления в глобальной сети 1-го в истории Интернета сайта.

Его открыл программист из Англии Тим Бернерс-Ли. А сервер, на котором разместился данный сайт, принадлежал компании Стива Джобса. Ее он, кстати, основал после своего увольнения из Apple. А последняя позже выкупила эту фирму.

Сегодня специалисты напоминают, что адрес первого в мире сайте назывался так: info.cern.ch. Вначале данный ресурс всего лишь рассказывал о проекте World Wide Web. Затем там был размещен каталог других сайтов, открывшихся вскоре после 6 августа 1991 года. До появления первой поисковой системы юзеры-первопроходцы использовали данный сайт как Гугл.