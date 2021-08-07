Мнение: «У кого чего болит, тот о том и говорит»

Здравствуйте

В данном случае говорит с помощью ГРАФФИТИ.

Это Лейпциг. Германия. 2012 год от Рождества Христова.

Гитлер здесь узнается однозначно. Гитлер, которого остановили в 1945 году от Рождества Христова. Почему в виде какого-то грызуна? Попробую на это ответить в Постскриптуме.

А это, видимо, неонацизм. Подрастающий новый Гитлер. Уже с нацистской повязкой на руке и в военной форме. Не буду утверждать, что в мамаше сего появившегося чудовища проглядывают черты Фрау Меркель, но однозначно на ее фартучке написано МИНКЛ (буква «И» к немецкому языку отношения не имеет, такая русская буква). На фартучке, на фоне которого явно видны аппетиты нового монстра.

А это робкие словечки АНТИФАШИЗМА (надпись ANTIFA).

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Есть такой анекдот про хомяка. Кстати, самый распространенный вид хомяков называется ХОМЯК ЕВРОПЕЙСКИЙ (Cricetus cricetus).

Собралась деревня. Обсуждают, что все их запасы пожрал хомяк.

Выходит глава деревни, говорит:

«Я знаю что делать.

Смотрите, два года назад мы засеяли 10 гектаров. Все сожрал проклятый хомяк.

В этом году мы засеяли 20 гектаров. Все сожрал проклятый хомяк.

Давайте в следующем году засеем 40 гектаров. Вдруг подавится?»

Люблю этот анекдот приводить в пример. Под лекала его сценария подходят многие события в нашей цивилизации.

Вот и Западу (в частности Старушке Европе), видимо, мало сожранных Наполеоном и Гитлером человеческих жертв.

Решили выхолить новых хомяков и засеять уже поля всего мира под их аппетиты.

Вторая Мировая значительно переплюнула по своей территории действа Первую Мировую.

Третья Мировая вполне может так переплюнуть Вторую Мировую, что и просторов Земного Шара не хватит.

Примечание: Не забываем во всех трех войнах о большом американском друге главы деревни, который, собственно говоря, и подвел научную базу под методику засева земель под прожорливых хомяков.

P.P.S. Послушайте еще выступление Андрея Норкина про День Рождения 95-летней Бабы Вали:

https://youtu.be/7T1-8mjGOIo

Хорошо и даже весело, когда Старушка забывает про то, что напоила подруг Старушек чаем шесть раз.

Но вот когда Старушка Европа забывает про то, что уже когда-то воспитала Гитлера, то ЭТО ПЛОХО и ГРУСТНО.

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2012 – 2021 год

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