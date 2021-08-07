Путин: Отсутствие флага и гимна на ОИ не повлияло на уровень выступления наших спортсменов

Отсутствие российского флага на Олимпиаде в Токио не повлияло на уровень выступления российских атлетов, сообщил президент Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что выступления российских спортсменов показали бессмысленность попыток политизировать спорт. «Я думаю, что они – наши атлеты – своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И вообще-то не имеют никакого смысла», – цитирует главу государства ТАСС.

«Мы говорим про отсутствие российского флага. Да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов, как мы видим, значок российского олимпийского комитета с российским триколором», – подчеркнул глава государства. «Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского», – сообщил президент, говоря о запрете спортивными чиновниками МОК российского гимна.

По словам Путина, решение Спортивного арбитражного суда в известной степени имеет политическую окраску. При этом он выразил уверенность, что международные спортивные организации по-прежнему заинтересованы в проведении крупных соревнований в РФ после 2022 года.

По мнению Путина, с 2022 года попытки ограничить Россию в сфере международного спорта начнут сходить на нет. «Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере», – сказал он.

Напомним, из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.