 

Антонов раскритиковал заявление Госдепа о мониторинге выборов в России

07.08.2021, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявление американского внешнеполитического ведомства относительно мониторинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящих выборах в Госдуму.

«Заявление Госдепартамента [США], мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов – исключительно выбор БДИПЧ», – сообщил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Дипломат также подчеркнул, что «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования не должен увязываться с количеством наблюдателей». «Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США», – указал российский посол.

Накануне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные властями РФ в рамках борьбы с коронавирусом ограничения якобы «помешают» Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ «независимо наблюдать за выборами» в Госдуму.

Он также заявил, что «международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов», как перед голосованием, так и «в день выборов». По словам официального представителя Госдепа, это якобы позволит «определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов». «России не уйти от международного внимания», – сообщил Прайс.

В среду ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в РФ из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, то квоту отдадут другим организациям, уточнила она.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что РФ «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». Он указал на чересчур большое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ в Россию: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек».

В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию установленной методологией наблюдения, предыдущим опытом и размером страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.01 / Романенко: Как Витренко запутался между ответственным социализмом и свободным капитализмом

10.07 / У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку

30.03 / Европейские страны захотели отправлять граждан в Россию для вакцинации от COVID

24.06 / Европейские рынки падают из-за опасений по поводу роста числа заражений

14.01 / В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом

02.01 / Путин выразил соболезнования родным и близким актера Коренева

11.07 / NYPost – спецслужбу США высмеяли за «нарисованное в фотошопе» разнообразие

24.06 / Болтон обвинил Трампа в попытке использовать власти Украины в политических целях

24.05 / Стартовало предварительное голосование «Единой России»

10.09 / Das Erste – в ЕС каждый год 400 000 человек умирает от загрязнения воздуха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика