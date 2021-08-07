 

Эксперты предупреждают: мошенники научились получать данные банковских карт через Telegram

07.08.2021, 0:32, Новости дня
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Специалисты по кибербезопасности предупреждают россиян, что мошенники уже научились получать через мессенджер Telegram данные платежных карт.

В частности, эксперты говорят о роботе OTP Bot, который играет роль собеседника. В процессе общения он буквально вынуждает пользователей сообщать одноразовые пароли, которые банки пересылают своим клиентам по СМС.

Как поясняют специалисты, недостающие данные мошенники получают из даркнета. В зоне особой опасности те платежные карты, которые были привязаны к платежному приложению. Впрочем, бот и сам моет привязать карту жертвы к нужному приложению и потратить деньки по усмотрению злоумышленников. Например, с вашей карты деньги могут быть переведены на счет «своего» интернет-магазина.



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