Мнение: COVID-19: антивакцинаторство

Реконструкция вируса SARS-CoV-2,, вызывающего COVID-19

На первых этапах борьбы с пандемией COVID-19 все надежды связывались с получение вакцины, способной остановить распространение коварного вируса SARS-CoV-2. Но, когда наконец появилось множество профилактических вакцин, развернулось всемирное движение противников вакцинации! В России при достаточном количестве эффективных отечественных профилактических вакцин сохраняются довольно низкие темпы вакцинации и растет заболеваемость COVID-19. Данный казус можно рассмотреть как уникальный физиосоциологический феномен.

Антивакцинаторство появилось одновременно с открытием способности инактивированных возбудителей инфекции предотвращать тяжелое развитие заболевания. Основные аргументы противников вакцинации — неэффективность и небезопасность вакцинации, ущемление прав человека обязательными прививками. Если раньше основу движения составляли сторонники альтернативной медицины (гомеопаты, хиропрактики, травники), то сейчас к ним присоединились те, кто получает гигантскую прибыль от производства различных лекарств, предметов санитарии и гигиены, медицинского оборудования и от ухудшения экономического и политического положения своих конкурентов.

Биологические основы профилактической вакцинации не вызывают никаких сомнений, как и то, что организм вакцинированного может ответить неадекватно. Проблема состоит в том, насколько отрицательные побочные эффекты той или иной вакцины могут сказаться на борьбе с пандемией. Несомненно, если пагубные последствия от вакцинации соизмеримы с последствиями от самой пандемии, то профилактическая вакцинация бессмысленна. Однако в случае профилактической вакцинации в борьбе с COVID-19 этого нет! Но движение «антиваксеров» набирает силу и активно борется в СМИ со сторонниками вакцинации, называя их «вакци-наци», намекая на связь с врачами подразделений SS нацистской Германии.

Эффективность массово применяемых вакцин предотвращающих или ослабляющих развитие COVID-19 несомненна. Что касается безопасности, то вакцинация может пагубно повлиять на некоторых людей, вплоть до того, что возможен даже быстрый летальный исход от анафилактического шока. Однако с таким исходом от вакцинации современная медицина научилась справляться — достаточно хорошо известны методы борьбы с этим довольно редким явлением. При пандемии важно правильно оценить соотношение опасности вакцинации для отдельного человека и опасности от отказа вакцинироваться для других людей. Но, в то же время, необходимо отказаться от представления о том, что «счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка». Мiр включает в себя громадное количество других невинных детей, которые тоже хотят быть счастливыми. Или, хотя бы, живыми.

Вольно или невольно в России «антиваксерам» подыгрывают провластные пропагандисты. Российские СМИ делают упор на свободе выбора в отношении к прививке против COVID-19, совершенно игнорируя то, что столь высоко вирулентный агент, как вирус SARS-CoV-2, рано или поздно доберется до каждого человека. При этом практически не дается информация насколько реально и для каких групп населения прививка опасна и как отечественная медицина способна эту опасность эффективно предотвратить. Положение усугубляется низким уровнем биологического образования, традиционным для клерикальной постсоветской России.

Без сомнения, власти современной России не в силах ввести обязательную вакцинацию. Для населения выход один — тот, кто ещё не привился, должен сам оценить для себя и своих ближних последствия отказа от вакцинации. Благо для этого есть полная информация в интернете. Откажитесь от вакцинации — может и пронесет, серьезно не заболеете. Не откажитесь — может возникнуть осложнение. Но индивидуальный риск осложнения можно оценить, обратившись к врачу, а вот без профилактической прививки избежать заболевания COVID-19 никак не удастся — дай Бог хотя бы в лёгкой форме.

Современная физиология и биология дают исчерпывающее обоснование необходимости всеобщей профилактической вакцинации при борьбе с пандемиями высоковирулентных инфекций. Вместе с тем физиология каждого отдельно взятого человека уникальна, в связи с чем возможны фатальные последствия от вакцинации. Это вызывает высокий психологический дискомфорт у индивидуумов со слабой психикой, чем с успехом пользуются те предприниматели и политики, для которых «война мать родна».

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