Великобритания представила СБ ООН доказательства атаки Ирана на танкер

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Совбезу были предоставлены доказательства, свидетельствующие об ответственности Ирана за нападение на танкер Mercer Street.

«Великобритания сообщила Совету Безопасности об имеющихся у нас доказательствах о том, что произошло. И эти доказательства однозначны: Великобритания знает, что Иран несет ответственность за атаку. Мы знаем, что она была преднамеренной», – цитирует ТАСС Вудворд.

«Наши выводы основываются на обломках использованного при атаке аппарата, обнаруженных на судне. Это беспилотник Shahed 136. Их делают только в Иране», – отметила она.

Вудворд добавила, что Великобритания не исключает дальнейших действий в Совете Безопасности ООН в отношении Ирана, если тот не пойдет на диалог по инциденту вокруг нападения на танкер Mercer Street. «Путь дипломатического диалога остается открытым. Но если Иран решит по нему не идти, тогда мы будем добиваться, чтобы привлечь Иран к ответственности», – сказала она.

Она сообщила, что этот вопрос может быть поднят на площадке СБ ООН вновь уже на следующей неделе, когда состоятся дискуссии по безопасности на море.

Ранее Иран категорически отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street.

Страны Группы семи (G7) осудили нападение на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море, и возложили ответственность за инцидент на Иран, говорится в заявлении внешнеполитических ведомств государств «семерки», а также главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

ООН призвала не обострять ситуацию из-за нападения на танкер Mercer Street

30 июля компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз Mercer Street. В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном.

Израиль возложил на командующего подразделением БПЛА ВВС КСИР Саида Ара Джани ответственность за воздушную атаку на судно Mercer Street в Аравийском море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет также заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно.