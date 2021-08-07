Суд запретил Калви в течение пяти лет менять место жительства

Осужденный на 5,5 лет условно с испытательным сроком на пять лет основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в течение пяти лет не сможет поменять место жительства и покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан все это время отмечаться во ФСИН, следует из приговора суда.

«Калви обязан в течение пяти лет отмечаться во ФСИН и менять место жительства, уведомляя контролирующие органы», – приводит текст приговора ТАСС.

При этом суд сохранил до вступления приговора в силу ранее избранную всем фигурантам дела меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сам Калви после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы заявил: «Получение условного срока по такой категории дел – это почти победа с учетом практики российских судов. Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора».

«У этого дела нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших. Мы были реалистами и прагматиками, понимая историю этого дела. С другой стороны мы видели, что нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было. Нам нужно прочитать, изучить полный текст приговора, чтобы определить наши дальнейшие действия, в том числе решить, обжаловать его или нет», – сказал Калви после оглашения приговора.

В компании Baring Vostok пообещали продолжить поддерживать коллег. «Наши коллеги невиновны, а уголовное дело, так же как и приговор суда первой инстанции по нему, – безосновательны. Мы продолжим поддерживать наших коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали. Единственным бенефициаром всех сделок был банк «Восточный», что доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела и показания всех свидетелей», – говорится в заявлении.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей.