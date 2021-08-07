 

Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 5 млн

07.08.2021, 0:16, Новости дня
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Аргентинские медики за сутки выявили 13549 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся достигло 5002951, сообщило министерство здравоохранения республики. Тем временем власти Аргентины объявили о смягчении и подготовке к снятию введенных из-за коронавируса ограничений.

Наибольшее число новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 3430. В столице было выявлено 803 случая. За минувшие 24 часа в Аргентине подтверждена смерть 190 пациентов с коронавирусом. По данным министерства здравоохранения республики, общее число летальных исходов достигло 107213, передает ТАСС.

Тем временем правительство Аргентины объявило о новом смягчении карантинных ограничений и подготовке к снятию введенных из-за коронавируса запретов.

«Начиная с завтрашнего дня мы шаг за шагом будем увеличивать число людей, которые могут собираться в одном месте», – сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе обращения, которое транслировалось на в YouTube- канале правительства республики.

Фернандес отметил, что в Аргентине «последние десять недель наблюдается снижение количества новых случаев заражения и восемь недель – смертей». «Эти достижения позволяют нам продвинуться с планом [снятия ограничений]», – отметил Фернандес.

Так, рестораны, театры, спортзалы теперь смогут работать с заполняемостью до 70%. президент Аргентины также отметил, что по мере расширения охвата вакцинации вторыми дозами будет снят запрет на проведения массовых мероприятий.

Правительство Аргентины также решило увеличить число людей, которые могут въезжать в страну каждую неделю, до 11900 человек.

Напомним, в конце июля в Аргентине доказали безопасность комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm. Тем временем РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V» в республику.



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