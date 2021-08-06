“Пять лет подготовки пролетели перед глазами”. Беленюк рассказал, как травмировался за три недели до Олимпиады

Он отметил, что травма произошла в “абсолютно безобидной, рабочей ситуации”.

“Я неудачно приземляюсь локтем на мат, возможно, место приземления было мокрое от пота, и локоть проскользнул, до сих пор недоумеваю, как это могло произойти. И у меня впервые в жизни вылетает плечо из суставной сумки, медицинской терминологией – вывих плеча… Я сразу же понял, что произошло, такое не раз наблюдал вживую на соревнованиях и тренировках у спортсменов, но никогда бы не подумал, что подобная ситуация может сложиться со мной накануне самого важного старта в моей жизни… Все пять лет подготовки сразу пролетели перед глазами, миллион мыслей в голове, а главное – боль от непривычного положения плечевой кости вне сустава”, – признался спортсмен.

Он отметил, что испытывал сильную боль и не понимал, как терпеть ее до приезда “скорой”. Медики сделали обезболивающий укол и направили Беленюка на томографию в тот же вечер, результаты которой сообщили на следующее утро.

“Ночь, естественно, была у меня бессонная, даже не из-за того что был отек и плечо ныло, а из-за предстоящего на утро вердикта врачей. А описание, на первый взгляд, человеку, не понимающему особо в травматологии, не сулило ничего хорошего, сплошные разрывы, надрывы да бурситы”, – написал борец.

Утром медики предложили Беленюку два решения проблемы: шесть недель носить бандаж или делать операцию, после которой понадобится шесть недель реабилитации.

“Когда они узнавали, что у нас нет шести недель, у нас ровно 21 день до моего выхода на ковер олимпийского турнира, они замолкали на некоторое время, очевидно, подыскивали необходимые слова, а затем пытались пояснить, что так быстро регенерация тканей не происходит и что с таким плечом меня не должны пустить на ковер, что плечо может обратно выскочить в любой момент, что это чистая авантюра и здоровье важнее”, – уточнил Беленюк.

Он рассказал, что тренер его успокоил словами “все нормально” и изменил график тренировок, врач поддержала тренера. Спортсмен подчеркнул, что оптимизм этих людей диссонировал с его ощущениями и заключениями врачей.

“В этот момент я понял: просто нужно отпустить ситуацию, делать все, что говорит мне тренер, а там что будет, то и будет. В крайнем случае за пять дней до старта есть возможность замены спортсмена”, – заявил нардеп.

Реабилитация включала регулярные процедуры и упражнения для руки, а также уколы, снимающие воспаление и заглушающие боль. Беленюк написал, что эта ситуация была послана свыше и сделала его сильнее.

“Возможно, только с такой концентрацией на процессе подготовки у меня появлялась возможность стать олимпийским чемпионом”, – заключил спортсмен.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/2985873001698680

Контекст:

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016 и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это первая золотая награда в копилке национальной сборной. О своей травме он рассказал после победы, врачи перед поездкой в Токио сказали ему, что участие в Играх с одной рукой – “чистая авантюра”.

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