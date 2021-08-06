Huawei оформил патент смартфон с растягивающимся экраном

Смартфон с гибким экраном, который будет огибать всю поверхность аппарата, собираются выпустить в компании Huawei. По сообщению сетевых источников, уже получен патент на соответствующую конструкцию во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Известно, что китайский производитель собирается использовать дисплей типа POLED. Отображающая картинку панель в нем размещена на гибкой пластиковой подложке.

Идея использования гибкого растягивающегося экрана состоит в том, чтобы выпустить некое гибридное устройство, которой в сложенном состоянии будет аналогично смартфону, а в разложенном станет обычным планшетом с небольшим дисплеем. На сегодня в мире уже есть несколько примеров таких гаджетов.