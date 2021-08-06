 

Huawei оформил патент смартфон с растягивающимся экраном

06.08.2021, 23:38, Новости дня
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Смартфон с гибким экраном, который будет огибать всю поверхность аппарата, собираются выпустить в компании Huawei. По сообщению сетевых источников, уже получен патент на соответствующую конструкцию во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

 Известно, что китайский производитель собирается использовать дисплей типа POLED. Отображающая картинку панель в нем размещена на гибкой пластиковой подложке.

Идея использования гибкого растягивающегося экрана состоит в том, чтобы выпустить некое гибридное устройство, которой в сложенном состоянии будет аналогично смартфону, а в разложенном станет обычным планшетом с небольшим дисплеем. На сегодня в мире уже есть несколько примеров таких гаджетов.



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