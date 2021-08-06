 

В компании ADATA сообщили о выпуске модулей памяти с эффективной частотой 12,6 ГГц

06.08.2021, 23:38, Новости дня
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Во время последнего онлайн-мероприятия компания ADATA представила новые модули памяти DDR5. Их отличительной особенность. Является эффективная частота, равная 12 500 МГц.

Новые модули памяти работают под напряжением всего 1,1 В. При этом показатели эффективной частоты у них более чем в полтора раза выше, чем у предыдущего стандарта DDR4. Таким образом, устройства стали более эффективными и энергосберегающими.

Кроме того, разработчик показал новые твердотельные накопители и свежую модель игровой гарнитуры. Их основные показатели также существенно выше, отмечают эксперты. Так, скорость последовательного чтения в накопителях составит 7400 Мбайт/с.



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