Вице-премьер рассказал о программе переобучения для желающих сменить профессию россиян

На базе 85 вузов организованы программы переобучения для россиян, желающие сменить профессию могут выбрать регион, направление обучения и вуз, после окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, только 87 тыс. заявок на переобучение поступило в Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ), подведомственный Минобрнауки России, по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«На базе 85 вузов организованы программы переобучения для россиян. Ежегодно более 100 тыс. человек смогут получить новую специальность. Желающие сменить профессию могут выбрать регион, направление обучения и вуз. Теоретическая часть проходит в онлайн-формате, а практические занятия – в вузах того региона, в котором проживает обучающийся. В целом такой гибридный формат, являющийся частью процесса цифровизации профессионального и высшего образования нацпроекта «Цифровая экономика», создает комфортные условия при получении новой специальности. После окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Осенью переобучение или профессиональную переподготовку в вузах, которая длится от одного до трех месяцев, начнут уже 56 тыс. человек. С 2022 года ежегодно переобучение будут проходить не менее 115 тыс.человек.

Вице-премьер добавил, что для желающих пройти переобучение предложены программы в сфере информационных технологий, например тестирование программного обеспечения, основы баз данных, проджект-менеджер в ИТ. Готовятся программы в сфере маркетинга, такие как подготовка контент-менеджеров и сторимейкеров.

По словам Чернышенко, наибольшей популярностью пользуется программа «Таргетолог и SMM-специалист». На нее подано более 6,7 тыс. заявок. В основном это направление выбрали женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и с детьми дошкольного возраста. Следует отметить, что потребность в таких специалистах очень высокая, только в Татарстане, например, она составляет 800 человек.

Также в топ-5 востребованных программ подготовки вошли фитнес-тренер (более 5,4 тыс. заявок), специалист по госзакупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплейсах (более 5,4 тыс. заявок), кадровое администрирование (более 4,6 тыс. заявок), а также графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции (порядка 3,6 тыс. заявок).

Пройти бесплатное переобучение могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; люди в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также неработающие мамы с детьми-дошкольниками.

«В целом ряде субъектов РФ мы видим общий большой спрос на программы, особенно там, где выстраивается очень тесное взаимодействие между региональными органами исполнительной власти, федеральным оператором и местным университетом. В качестве примера хочется привести Алтайский край, Костромскую область, Краснодарский край. Важным данный федеральный проект является и для всей системы высшей школы. Сегодня руководством профильного министерства ставится задача перезагрузки университетских программ дополнительного профессионального образования (ДПО) под потребности рынка труда и реального сектора экономики, организации сетевого взаимодействия университетов и компаний, а также формирования новых подходов к дизайну программ ДПО и новых технологических решений в этой части», – сказал директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования содействия занятости ТГУ Михаил Шепель.

«Я учитель японского языка, в сентябре собираюсь возвращаться на работу из отпуска по уходу за ребенком. Из-за декрета я пропустила экстренное погружение коллег в онлайн и понимаю, что современные реалии внесли некоторые коррективы, поэтому те знания, которые я получила в рамках этого проекта, я буду активно использовать. Кроме того, я понимаю даже, что смогу помочь некоторым своим коллегам по освоению некоторых цифровых инструментов», – отметила Екатерина Курбатова, прошедшая переобучение по программе ТГУ «Цифровые технологии в работе педагога».

Всего реализацией проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» занимаются три федеральных оператора. Кроме НИ ТГУ (отвечает за переобучение на базе российских вузов) в список входит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (отвечает за переобучение государственных служащих, управленцев) и Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс» (займется обучением и переобучением по рабочим специальностям). Всего в этом году в рамках их работы обучение пройдут около 170 тыс. человек.

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить специальную форму. Присоединиться к проекту также могут работодатели, которые планируют переобучение своих сотрудников или набирают штат под новые задачи.

Проект «Содействие занятости» реализуется при поддержке Министерства труда и социальной защиты, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения Российской Федерации.