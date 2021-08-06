 

Суд назначил наказание Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok

06.08.2021, 23:22, Новости дня
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Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей.

«Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно», – приводит слова судьи Анны Соковой ТАСС.

«Суд находит показания Калви, Дельпаля, Абгаряна, Зюзина, Владимирова, Кордичева и Цакунова надуманными», – отметила судья. Она назвала их правдивыми только в той части, в которой они не противоречат исследованным доказательствам. Суд счел вину Калви и других фигурантов дела доказанной. Еще в вводной части приговора судья отметила, что Калви действовал в составе организованной группы совместно с гражданином Франции Филиппом Дельпалем и еще пятью фигурантами дела, он совершил растрату и хищение с ними по заранее составленному плану.

Согласно приговору, все фигуранты дела получили условные сроки: партнер фонда Филипп Дельпаль – 4,5 года, другой партнер фонда Ваган Абгарян – 4,5 года, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин – 5 лет, бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов и директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров – по 4 года, экс-директор банка «Восточный» Александр Кордичев – 3,5 года.

Суд зачел обвиняемым содержание под домашним арестом и запретом определенных действий. Испытательный срок им установлен в пять лет. При назначении наказания судья учла возмещение ущерба банку «Восточный» и отказ банка от претензий. Также суд принял в расчет положительные характеристики личности обвиняемых, наличие у них детей и отсутствие судимостей.

Накануне Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей.



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