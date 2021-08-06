 

Газпром начал отбирать газ из хранилищ в Европе и России

06.08.2021, 23:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах. Кроме того, начался отбор газа из российских хранилищ, передает «Интерфакс».

Ранее в пятницу стоимость газа в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован.

Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час.

Напомним также, в понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу. В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / VOAэкспресс 25 июля 2020

28.10 / Новый кроссовер Haval DaGou активно раскупают в Китае

06.09 / Германия не исключает введения санкций против России в связи с отравлением Навального

10.09 / Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы

17.04 / В Москве спасли упавшего в реку с Крымского моста человека

19.12 / Пушков раскрыл причину закрытия генконсульств США в России

23.04 / Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите

24.06 / Дизайнер показал на рендере электрический пикап Honda Ridgeline будущего

29.06 / Волочкову оштрафовали после поездки в Дивеево

05.08 / США решили увязать экспорт вооружений с правами человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика