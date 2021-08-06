Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома

На снимках комната утопает в воздушных шарах и цветах белого и нежно-розового цветов. Из части шаров сложено имя новорожденной – Ева. А на одном из фото девочку держит на руках новоиспеченный отец Александр Зинченко.

“Как же папа красиво нас встречал”, – подписала снимки Седан.

“Будьте счастливы, пусть ваша доченька вас радует”, – пожелала iki.buryachenko.

“Как же мило. Саша – умничка!” – прокомментировала n_a_s_t_y_a_1990_.

“Ева будет очень красивой, глядя на вас”, – написала __annusya_.

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Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она работала корреспондентом на телеканале “Футбол 1/2”.

Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

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