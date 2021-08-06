 

Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома

06.08.2021, 22:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимках комната утопает в воздушных шарах и цветах белого и нежно-розового цветов. Из части шаров сложено имя новорожденной – Ева. А на одном из фото девочку держит на руках новоиспеченный отец Александр Зинченко.

“Как же папа красиво нас встречал”, – подписала снимки Седан.

“Будьте счастливы, пусть ваша доченька вас радует”, – пожелала iki.buryachenko.

“Как же мило. Саша – умничка!” – прокомментировала n_a_s_t_y_a_1990_.

“Ева будет очень красивой, глядя на вас”, – написала __annusya_.

View this post on Instagram

A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она работала корреспондентом на телеканале “Футбол 1/2”.

Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Электронный больничный, кабинет пациента, план лечения. Степанов анонсировал более 30 электронных медицинских проектов в 2021 году

17.12 / Путин объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей на ребенка до семи лет

30.10 / Лукашенко признал ошибки властей

17.11 / На Украине уволили главу космического агентства

27.06 / В столице Индии решили ослабить карантин. Страна находится на втором месте в мире по количеству заболевших COVID-19

15.05 / Мнения: Жизнь лучше подарить, чем отобрать

03.10 / Кто виноват в смерти журналистки Ирины Славиной?

29.12 / В РФ ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины

22.02 / США внесли судно «Фортуна» в новый список санкций по «Северному потоку – 2»

06.06 / Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика