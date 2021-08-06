США подняли в небо единственный самолет для поиска ядерных взрывов

Самолет используется для сбора проб воздуха с целью отслеживания всплесков радиации в атмосфере, а также для сбора информации после испытаний ядерного оружия и атомных аварий, чтобы отследить возможное распространение опасного радиоактивного материала.

Boeing поднялся в небо с британской авиабазы Милденхолл. Затем самолет пролетел над Нидерландами, Германией, Польшей, облетел Балтийское море и по тому же маршруту вернулся на военную базу в Великобритании. Самолет некоторое время пролетал над Балтийским морем на относительно небольших высотах – от 1,5 до 1,8 км.

Издание отметило, что цель полета самолета над Балтийским морем неясна. Вылет WC-135W Constant Phoenix произошел после того, как 30 июля российская атомная подводная лодка “Орел” вышла из строя при выходе из Балтийского моря в Северное море.

“Когда у судна такого типа возникают проблемы с двигательной установкой, это всегда вызывает беспокойство”, – заявила 4 августа пресс-секретарь Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии Элизабет Эйкеланд в комментарии Barents Observer.

В то же время The Drive пишет, что не было информации о том, что на российской лодке возникла проблема с реактором или что произошел выброс радиации. Подводная лодка смогла продолжить движение.

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