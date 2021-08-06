 

США подняли в небо единственный самолет для поиска ядерных взрывов

06.08.2021, 22:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самолет используется для сбора проб воздуха с целью отслеживания всплесков радиации в атмосфере, а также для сбора информации после испытаний ядерного оружия и атомных аварий, чтобы отследить возможное распространение опасного радиоактивного материала.

Boeing поднялся в небо с британской авиабазы Милденхолл. Затем самолет пролетел над Нидерландами, Германией, Польшей, облетел Балтийское море и по тому же маршруту вернулся на военную базу в Великобритании. Самолет некоторое время пролетал над Балтийским морем на относительно небольших высотах – от 1,5 до 1,8 км.

Издание отметило, что цель полета самолета над Балтийским морем неясна. Вылет WC-135W Constant Phoenix произошел после того, как 30 июля российская атомная подводная лодка “Орел” вышла из строя при выходе из Балтийского моря в Северное море.

“Когда у судна такого типа возникают проблемы с двигательной установкой, это всегда вызывает беспокойство”, – заявила 4 августа пресс-секретарь Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии Элизабет Эйкеланд в комментарии Barents Observer.

В то же время The Drive пишет, что не было информации о том, что на российской лодке возникла проблема с реактором или что произошел выброс радиации. Подводная лодка смогла продолжить движение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / Китай решил не рассчитывать на улучшение отношений с США после выборов

02.01 / Экономика: США поздравили “Северный поток – 2” новыми санкциями

03.12 / “Какая секси!”, “Зачем замужняя женщина выставляет такое?” Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети

08.05 / В одном из округов Великобритании победителя выборов определили броском монеты

16.07 / Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны

20.04 / Пушков усомнился в целесообразности пребывания РФ в ПАСЕ

06.04 / Участницы конкурса Роскосмоса прошли первый этап отбора для съемок фильма на орбите

24.03 / В Австрии запретили посещать магазины без отрицательного теста на COVID

04.12 / Байден отказался наказывать Китай за пандемию коронавируса

02.05 / Экс-главком НАТО в Европе – уход американцев из Афганистана приведёт к «коллапсу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика