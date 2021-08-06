Футбольную сборную возглавит украинский тренер, его имя назовут 9 августа – Павелко

После ухода из сборной Андрея Шевченко СМИ называли его возможными преемниками главного тренера клуба “Аль-Айн” (ОАЭ) Сергея Реброва и главу комитета национальных сборных команд УАФ Мирона Маркевича.

“Давайте немного потерпим до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб… У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с кем из кандидатов… Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте”, – сказал Павелко.

У главы УАФ уточнили, не думали ли в футбольной ассоциации о кандидатуре иностранного тренера для сборной.

“Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную”, – подчеркнул Павелко.

Контекст:

Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу в июле 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

Комментируя вероятность своей отставки после поражения от сборной Англии, Шевченко говорил 4 июля на пресс-конференции, что после отчета за проделанную работу будет принимать решение о будущем.

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

47-летний Ребров подписал контракт с футбольным клубом “Аль-Айн” из Объединенных Арабских Эмиратов 6 июня. 26 мая журналист Экрем Конур писал в Twitter, что “Аль-Айн” предложил Реброву трехлетний контракт из расчета $3,5 млн в год.

Последним клубом Реброва был “Ференцварош” из Венгрии, за три сезона украинец трижды приводил коллектив к чемпионству.

Маркевич, известный по работе во львовских “Карпатах” и харьковском “Металлисте”, возглавил комитет УАФ (ранее ФФУ) в июле 2016 года. Он уже был главным тренером сборной Украины в 2010 году.

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