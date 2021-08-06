 

Футбольную сборную возглавит украинский тренер, его имя назовут 9 августа – Павелко

06.08.2021, 22:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После ухода из сборной Андрея Шевченко СМИ называли его возможными преемниками главного тренера клуба “Аль-Айн” (ОАЭ) Сергея Реброва и главу комитета национальных сборных команд УАФ Мирона Маркевича.  

“Давайте немного потерпим до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб… У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с кем из кандидатов… Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте”, – сказал Павелко.

У главы УАФ уточнили, не думали ли в футбольной ассоциации о кандидатуре иностранного тренера для сборной.

“Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную”, – подчеркнул Павелко.

Контекст:

Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу в июле 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

Комментируя вероятность своей отставки после поражения от сборной Англии, Шевченко говорил 4 июля на пресс-конференции, что после отчета за проделанную работу будет принимать решение о будущем.

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

47-летний Ребров подписал контракт с футбольным клубом “Аль-Айн” из Объединенных Арабских Эмиратов 6 июня. 26 мая журналист Экрем Конур писал в Twitter, что “Аль-Айн” предложил Реброву трехлетний контракт из расчета $3,5 млн в год.

Последним клубом Реброва был “Ференцварош” из Венгрии, за три сезона украинец трижды приводил коллектив к чемпионству.

Маркевич, известный по работе во львовских “Карпатах” и харьковском “Металлисте”, возглавил комитет УАФ (ранее ФФУ) в июле 2016 года. Он уже был главным тренером сборной Украины в 2010 году.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / ВОЗ предсказала «очень трудные» месяцы из-за COVID-19

17.10 / Российские ученые исследовали алмазообразующие корни континентов

22.08 / Взрыв в Ярославле полностью уничтожил шесть квартир

24.05 / Некоторые политики и бизнесмены украли у Украины сельхозземли территорией почти два Крыма – Зеленский

08.05 / Парламентарии США начали расследование причин пандемии нового коронавируса

19.08 / Тайвань обсуждает закупку у США крылатых ракет и морских мин

14.07 / Стиральная машина вместо душа — Frankfurter Rundschau об ухищрениях россиян во время ежегодных отключений горячей воды

09.02 / Кабмин продлил упрощенный порядок назначения инвалидности

09.02 / Вагенкнехт призвала правительство ФРГ сменить стратегию борьбы с коронавирусом

29.11 / Экс-глава ЦРУ осудил убийство иранского физика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика