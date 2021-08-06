НАБУ завершило расследование дела Чауса, Зеленский подписал закон о paperless. Главное за день

НАБУ завершило расследование дела Чауса

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Действия экс-судьи квалифицировали по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

Ветерана АТО, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине, арестовали

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста для Владимира Прохнича – ветерана войны на Донбассе, угрожавшего взорвать гранату в Кабинете Министров Украины. Он арестован до 27 сентября.

Защита намерена обжаловать решение суда.

Зеленский подписал закон о paperless

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1689-ІХ “Об особенностях предоставления электронных публичных услуг”, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Документ вступит в силу через три месяца с момента опубликования.

В Молдове – новое правительство

6 августа новое правительство Молдовы во главе с Натальей Гаврилицей принесло присягу. Оно было сформировано после внеочередных парламентских выборов, на которых победила партия “Действие и солидарность”, основання президентом страны Майей Санду.

Украина на Олимпиаде 2020

По итогам 14-го дня соревнований на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Украина потеряла четыре позиции в медальном зачете и занимает 40-е место: у нее одна золотая, три серебряные и 10 бронзовых наград.

По количеству медалей Украина занимает 16 место.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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