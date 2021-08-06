НАБУ завершило расследование дела Чауса, Зеленский подписал закон о paperless. Главное за день
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НАБУ завершило расследование дела Чауса
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Действия экс-судьи квалифицировали по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).
Ветерана АТО, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине, арестовали
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста для Владимира Прохнича – ветерана войны на Донбассе, угрожавшего взорвать гранату в Кабинете Министров Украины. Он арестован до 27 сентября.
Защита намерена обжаловать решение суда.
Зеленский подписал закон о paperless
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1689-ІХ “Об особенностях предоставления электронных публичных услуг”, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.
Документ вступит в силу через три месяца с момента опубликования.
В Молдове – новое правительство
6 августа новое правительство Молдовы во главе с Натальей Гаврилицей принесло присягу. Оно было сформировано после внеочередных парламентских выборов, на которых победила партия “Действие и солидарность”, основання президентом страны Майей Санду.
Украина на Олимпиаде 2020
По итогам 14-го дня соревнований на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Украина потеряла четыре позиции в медальном зачете и занимает 40-е место: у нее одна золотая, три серебряные и 10 бронзовых наград.
По количеству медалей Украина занимает 16 место.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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