 

Китайский бренд Xiaomi впервые стал мировым лидером на рынке смартфонов

06.08.2021, 22:44, Новости дня
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Как сообщают в исследовательской компании Counterpoint Research, продажи смартфонов у Samsung и Apple в июне текущего года впервые в истории отстали от Xiaomi. Китайский производитель продал своих смартфонов больше всех в мире. Впрочем, чемпионом на российском рынке компания стала еще квартал месяц раньше.

За первый месяц лета компания Xiaomi сумела нарастить мировые продажи в штучном выражении сразу на 26%. А по итогам второго квартала бренд все же занимает второе место, отмечают аналитики.

Напомним, что бренд Xiaomi вышел на рынок ровно десять лет назад. С тех пор в пиру под данной торговой маркой было продано более 800 миллионов мобильных гаджетов. Эксперты часто связывают успехи компании с проведением другого китайского бренда – Huawei.



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