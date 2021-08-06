 

Латушко: экономика Белоруссии построена на пожирании ресурсов России

06.08.2021, 22:36, Разное
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Бывший белорусский министр культуры Павел Латушко, который на данный момент руководит оппозиционным движением “Народное антикризисное управление” дал интервью ютуб-каналу M.News World, в ходе которого оценили международные отношения России и Белоруссии. Политик заявил, что еще в бытность его работы в правительстве экономика Белоруссии была выстроена на пожирании ресурсов России.

По мнению оппозиционера, главные проблемы в белорусской экономике возникают не из-за санкций Евросоюза, а из-за неумелого управления президента Александра Лукашенко. Лидер НАУ подчеркнул, что экономика страны была введена в зависимость от российских ресурсов.

“Вся экономика Белоруссии – я говорю как бывший член правительства – была построена на пожирании ресурсов Российской Федерации в виде льготных цен на нефть и газ, возможности продажи часто некачественной белорусской продукции на российском рынке” – заявил Латушко.

Он также отметил, что белорусы, по данным неких социологических опросов стали хуже относиться к Кремлю из-за поддержки “диктатора и узурпатора” Лукашенко. Политик уверен, что Москвы повысила бы свой имидж, если бы поддержала белорусский народ.

Латушко подчеркнул, что Лукашенко не хочет оставлять власть. Ради этого он подавляет гражданское общество и уничтожает инакомыслие, считает лидер оппозиции.



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