В Госдуме предложили снизить транспортный налог

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов и другие депутаты фракции внесли законопроект об изменении расчета налога на автомобили стоимостью от 3 млн рублей.

В документе, доступном в электронной базе данных ГД, указано, что сегодня транспортный налог с повышенным налоговым коэффициентом должны платить владельцы транспортных средств из списка роскошных машин. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Роскошными в РФ считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Цены на новые машины растут постоянно, поэтому чиновники ежегодно добавляют в этот список новые модели и комплектации. Повышенный коэффициент автоматически отменяется по достижении определенного возраста, передает РИА «Новости».

Авторы законопроекта отмечают, что цены на автомобили значительно выросли и действующие сегодня коэффициенты могут привести к тому, что автомобили, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1 (со средней стоимостью от 3 до 5 млн руб.), могут перейти в другую ценовую группу, что увеличит налоговую нагрузку владельцев таких авто.

Для приведения средней стоимости легковых автомобилей в соответствие с рыночными ценами предлагается внести изменения в Налоговый кодекс России.

По замыслу авторов законопроекта коэффициент 1,1 будет применяться для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн руб. (сейчас от 3 до 5 млн руб.). Коэффициент 2 – при средней стоимости автомобилей от 7 до 15 млн руб. (сейчас от 5 до 10 млн руб.). Коэффициент 3 – при средней стоимости автомобилей от 15 до 22 млн руб. (сейчас от 10 до 15 млн руб.), а также для автомобилей средней стоимостью 22 млн руб. (сейчас от 15 млн рублей).

Ранее в МВД предложили сделать добровольным процедуру техосмотра для владельцев легковых автомобилей.