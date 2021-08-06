 

Власти США решили не закрывать экономику из-за штамма «дельта»

06.08.2021, 22:28, Новости дня
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Соединенные Штаты не планируют заново закрывать экономику и приостанавливать занятия в школах из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Сейчас не март 2020 года и даже не январь 2021 года. Мы не собираемся возвращаться к закрытию нашей экономики или школ. Наша страна значительно сильнее, чем была, когда мы вступали в должность», – приводит слова официального представителя Белого дома РИА «Новости».

Псаки добавила, что распространение штамма «дельта» не отразилось на американской экономике, но в администрации не исключают возможности сбоев в «цепочках поставок», в том числе из-за ситуации в других странах.

Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Днем ранее американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В конце прошлой недели число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. В конце июля Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.



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