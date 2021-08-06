Путин: Программа социальной газификации будет завершена до конца 2022 года

Бесплатное подключение жилых домов к газу в тех населенных пунктах, в которых есть магистральный трубопровод, должно быть завершено к концу 2022 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Вся работа [по газификации] должна быть завершена не позднее 2022 года. Вопрос только в том, что речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, домовладения газ должен быть подведен бесплатно. Вся работа внутри участка, разумеется, за счет собственника. Но и здесь правительство подготовило и, по-моему, приняло решение для того, чтобы минимизировать расходы, здесь цены тоже, к сожалению, подскочили, и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Правительство подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос о газификации домов от жительницы Абзелиловского района Башкирии Розалии Булатовой.

Федеральным оператором проекта назначено ПАО «Газпром», также в регионах должны быть отобраны операторы для выполнения работ. В тех населенных пунктах, рядом с которыми нет трубопроводов, подключение к газу будет проводиться по региональным планам газификации, отметил президент.

В Башкирии создан региональный штаб по газификации домовладений, определены все этапы выполнения работ, добавил глава республики Радий Хабиров. По его словам, газ до домов населенного пункта, из которого поступил вопрос, дойдет в ближайшее время.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.