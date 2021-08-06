Мнение: Куратор оборонной политики НАТО

Куратор оборонной политики НАТО

Высокопоставленный госслужащий, потерявший секретные документы министерства обороны на автобусной остановке, впервые назван по имени — на фоне вопросов, почему он не уволен. Во время июньского инцидента в Кенте Ангус Лэпсли (Angus Lapsley) был прикомандирован к министерству обороны из министерства иностранных дел и международного развития, после чего его допуск к системе безопасности был приостановлен.

Сейчас он вернулся в министерство иностранных дел после того, как расследование «никаких признаков шпионажа» в утрате документов не обнаружило и заключило, что это была непреднамеренная ошибка. Лэпсли прочили должность посла Великобритании при НАТО. Источники в правительстве говорят, что в настоящий момент это назначение маловероятно, но не исключают, что Лэпсли все же «реабилитируют».

Один чиновник сообщил, что в министерстве обороны высказывались опасения насчет его дальнейшей работы, учитывая серьезный характер ошибки. «Люди спрашивают: „Почему его не уволили?". Его собственная глупость попросту губительна, — сказал источник. — Я не представляю себе такого развития событий, чтобы он получил должность посла. Для этого нужен доступ к определенным документам. Но шанс на реабилитацию у него есть».

51-летний Лэпсли был генеральным директором в минобороны и курировал оборонную политику НАТО и евроатлантического региона. Министерство иностранных дел его нынешнюю должность не подтвердило.

Лэпсли потерял 50 страниц секретных документов: как выяснилось, они выпали у него из сумки и обнаружились за автобусной остановкой, после чего их передали в распоряжение Би-би-си.

В документах подробно излагалось решение ВМС Великобритании направить эсминец «Дефендер» в двенадцатимильную зону у побережья Крыма, вызвавшее агрессивную реакцию со стороны России. Большинство бумаг имело гриф «для служебного использования» — для него требуется допуск низкого уровня — однако часть была помечена «только лично». Такие документы не разрешается выносить из правительственных зданий, если они не зарегистрированы должным образом и не хранятся в надежном месте. Полное расследование инцидента еще не завершено.

Представитель правительства заявил: «Правительство Великобритании чрезвычайно серьезно относится к защите своей информации. Независимое расследование подтвердило обстоятельства потери. У следствия есть уверенность, что все секретные документы были найдены, и не обнаружено никаких признаков шпионажа и компрометации документов злоумышленниками. Соответствующее лицо было отстранено от работы, связанной с государственной тайной, и его допуск к системе безопасности уже приостановлен до завершения расследования».

https://inosmi.ru/military/20210804/250246901.html – цинк

Тут все достаточно очевидно – не уволили, потому что ничего он на самом деле не терял. Просто таким образом происходил способ легализации щекотливой информации для премьер-министра Джонсона и британского министерства обороны через BBC, которая тесно связана с британскими спецслужбами, чтобы как-то объяснить общественности происходившую провокацию у берегов Крыма с эсминцем "Дефендер". Ну а раз так, то и увольнять никого не надо – была цель сделать секретную информацию достоянием гласности, это и было проделано. Не увольнять же теперь за это.

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