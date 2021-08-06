Иди работай! – Личное мнение

Трудяжка Полина Гагарина в свежем интервью на Ютубе чуть ли не прямым текстом выдала, что стало причиной её развода с гламурным фотографом-мужем:

«Кто-то не нашел предназначение, поэтому лежит на диване и ищет призвание в подушке? Не верю в это. Мужчины, встаем и идем работать! Вы сильнее и умнее нас в триста раз, так что ноги в руки и вперед! Можно мыть и полы — все, что угодно! Деньги к деньгам, они начнут присасываться. Делайте шаги, тогда и вселенная начнет отвечать».



Фото: Соцсети

Иди мой полы, любитель подушки! Обеспечивай семью, жену, а если мало зарабатываешь, то и отношение к тебе соответствующее.

Да, я понимаю, как сейчас разорвало пуканы у игроков-чемпионов в Танчики.

А что не так Полинка сказала? Вот бывший муж её буквально на днях выдал воспоминания о жизни с певицей:

«Мия иногда говорит: «Пап, а вдруг мама не вернется». Я холодею, объясняю, что, конечно, вернется. Говорю, что мама ее безумно любит».

Ну что это за нытьё такое? Исхаков всё никак не врубится — мама не вернётся, потому что Полина Диме — не мама.

Да и не должна быть женщина мамой мужу. Муж должен прикрывать тылы, зарабатывать, быть опорой.

Я понимаю, что не все могут стать миллионерами. Но и речи об этом нет, но почему ты лежишь на диване, уткнувшись в подушку? Возможно, ты очень хороший, чуткий, ранимый, но извини — зачем ты такой нужен?

Иди и помой полы за деньги. Работай, старайся, стремись быть мужчиной, а не плаксивой субстанцией на диване.

Что самое интересное, когда вот так скажешь прямо, нытики тут же начинают обвинять в меркантильности. Вам деньги от нас надо?! Ах вы ж проститутки! А сам лежит на диване и встать не может, зато в писечку ему дай.

Короче, к чему это я? К тому, что я рада, что некоторые женщины не боятся сказать правду, но что важнее — действуют. Вот Полина — умница, что развелась со своим мужем.

А вы готовы терпеть в доме бездельника-мужа?

—