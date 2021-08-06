Посол Великобритании: Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно, пока она продолжает дестабилизацию в Украине и захват ее территории

“Украина продолжает платить высокую цену за свою смелость, за то, что решилась воспользоваться своим суверенным правом повернуться лицом к Западу. Россия должна уважать независимость и территориальную целостность Украины. Возвращение к нормальным отношениям невозможно, пока Россия продолжает дестабилизацию в Украине и захват ее территории”, – заявила дипломат.

Симмонс подчеркнула, что Великобритания будет пытаться усиливать решительность международного сообщества и прикладывать усилия, чтобы вопрос Крыма постоянно оставался в фокусе.

“Великобритания остается преданным партнером Украины, решительно защищая ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. Действия России в 2014 году невозможно оправдать. Россия силой захватила территорию суверенной Украины, грубо нарушая права украинцев, а также ряд своих международных обязательств. Наша позиция четкая: мы не признаем, не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Сейчас необходимо продолжать оказывать международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с того времени”, – заявила она.

Посол отметила, что незаконная аннексия Крыма поставила значительные вызовы перед Украиной и перед общей системой евроатлантической безопасности.

“Международное сообщество должно продолжать противостоять этим вызовам. Мы должны показать России, что не будем терпеть ее кричащее неуважение к международному порядку. Нам надо убедиться, что Россия несет ответственность за ужасные нарушения прав человека и уничтожение окружающей среды на полуострове. Права жителей Крыма должны быть защищены”, – сказала дипломат.

По словам Симмонс, нужно всегда напоминать миру, что Крым – это Украина и всегда будет Украиной.

“Именно поэтому Великобритания приветствует активные усилия Украины по инициативе международной Крымской платформы”, – добавила она.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский “несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках”, в частности в ходе саммита стран “Нормандской четверки” в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

По состонию на 6 августа участие в Крымской платформе подтвердили 33 страны.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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