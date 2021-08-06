В “Нацкорпусе” видео СБУ о харьковских рэкетирах назвали срежиссированой медиаманипуляцией

“При отсутствии реальных доказательств и с очевидным желанием затянуть дело (за шесть часов заседаний еще нет ни одного решения) власть прибегла к обычному давлению, бросив в медиапространство смонтированный видеоролик с целью сформировать нужное власти общественное мнение. Что мы видим на видео? Нарезки различных телефонных разговоров без фамилий, из которых сложно понять, о чем речь, а также ничего не подтверждающий видеоряд со взаимными обвинениями и бранью”, – отметили в заявлении.

В “Нацкорпусе” подчеркнули, что участники разговоров, опубликованных СБУ, не идентифицированы.

“Все доказательства причастности задержанных ребят должны быть изложены в суде, а не на информационных сайтах или в Telegram-каналах. Пока же мы видим единственный очевидный всем факт – давление на суд и политический характер дела”, – добавили в организации.

Контекст:

СБУ 5 августа провела обыски у членов “Национального корпуса” в Харьковской области. Издание “Deтектив.info” сообщило о серии обысков и задержании семи членов “Нацкорпуса”. Их подозревают в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете. В Нацкорпусе заявили, что действия правоохранителей носят заказной характер.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио и видеоматериалы.

“По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера. Объем их прибыли составлял более 1 млн грн ежемесячно”, – отметили в релизе.

Избрание меры пресечения проходило в Шевченковском районном суде Киева.

Восьмерым участникам сегодня сообщили о подозрении, всего в группировке, по данным СБУ, было задействовано до 50 человек.

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