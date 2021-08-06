Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада приняла закон 15 июля.

Закон вносит изменения в ст. 240 Уголовного кодекса Украины, дополняя ее нормами об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, вводит ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, а также увеличивает штрафы. Авторы отмечают, что ответственность касается как физических, так и юридических лиц.

Согласно закону, нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере (стоимость превышает 510 грн) наказываются штрафом от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 до 13600 грн) либо лишением или ограничением свободы на срок до двух лет.

Если полезные ископаемые незаконно добывались в крупном размере (на сумму 1700 грн и более), штраф составит от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 000 до 85 000 грн) либо виновным будет грозить лишение или ограничение свободы на срок до трех лет.

Самовольное пользование недрами и заключение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра, влекут за собой штраф для граждан – от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700–3400 грн), для должностных лиц – от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3400–8500 грн).

Документ вступит в силу на следующий день после публикации.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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