 

Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca – Ляшко

06.08.2021, 21:52, Новости дня
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По его словам, переговоры находятся на финальной стадии.

“Сейчас завершаются переговоры. 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca мы ожидаем от Германии”, – сказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что всего в августе в Украину привезут как минимум 5 млн доз вакцин от COVID-19.

Контекст:

О передаче Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции 12 июля в Берлине на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским говорила канцлер Германии Ангела Меркель.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцин против коронавируса, сообщал Ляшко 1 августа.

4 августа 500 тыс. доз препарата AstraZeneca передала Украине Дания.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 3,95 млн украинцев, 2,28 млн – завершили иммунизацию.

В Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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