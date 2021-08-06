 

Зеленский подписал закон, который усиливает борьбу с жестоким обращением с животными

06.08.2021, 21:52, Новости дня
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Парламент принял документ 15 июля.

Документ предусматривает обязательное наличие поводка для выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород. Домашние животные теперь должны иметь ошейники с идентифицирующими отметками.

Закон запрещает в течение года владеть домашними животными людям, которые привлекались к административной ответственности за правонарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Также 10 лет запрещено содержать животных тем, кто привлекался к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

“Запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных”, – указано в законе. 

Также запрещается использование животных как мишени при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

“Запрещается попрошайничество с животными. Запрещается оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20 ºС и меньше +5 ºС”, – говорится в законе.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации и будет введен в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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