 

ПАО «Газпром» выступило генеральным спонсором «Школы Иннопрактики и Русских сезонов»

06.08.2021, 21:48, Разное
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В Санкт-Петербурге завершились музыкальная и хореографическая сессии международного просветительского проекта «Школа Иннопрактики и Русских сезонов». Культурный проект «Русские сезоны» и компания «Иннопрактика» являются инициаторами Школы, а ПАО «Газпром» – генеральным спонсором проекта.
Хореографическая сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» завершилась 20 июля отчетным концертом в Детском театре танца Бориса Эйфмана. Молодые таланты, прибывшие в РФ для освоения опыта преподавателей русской национальной школы, демонстрировали все свои возможности и весьма талантливо продемонстрировали объединяющую силу искусства.

А на следующий день, 21 июля, на сцене Государственной академической Капеллы прошел большой гала-концерт, ставший торжественным финальным аккордом музыкальной сессии, которая собрала в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова 14 исполнителей из 10 стран мира.
Программа призвана знакомить молодых зарубежных деятелей искусства с Россией, её традиционным и современным искусством, развивать связи между представителями данной сферы из разных стран, содействовать продвижению мультикультурного диалога.

Программы Школы поделены на 2 части. Первая часть посвящена ознакомлению с русской культурой: цикл тематических лекций и мероприятий, экскурсий, направленных на глубокое погружение в нашу культурную среду. Во второй части – прикладные занятия, мастер-классы, профессиональные курсы. Завершил цикл отчетный концерт: хореографическая сессия завершилась 20 июля, музыкальная – 21 июля. В их работе приняли участие известные российские педагоги.



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