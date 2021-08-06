Исследователи: Степень тяжести COVID-19 зависит от иммунных реакций в носоглотке

Ученые из Бостонской детской больницы выяснили, что степень тяжести COVID-19 обусловлены первыми иммунными реакциями в носоглотке. Работу опубликовали в издании Cell.

Контактирование SARS-CoV-2 с организмом случается в носоглотке. У ученых получилось составить карту SARS-CoV-2. Они отобрали у 35 людей мазки из носа в период заболевания средней и тяжелой формой COVID-19. Были отобраны мазки у 17 испытуемых и 6 больных, интубированых, но не болевших коронавирусом.

Для получения четких данных совершавшихся в носоглотке исследователи секвернировали РНК в каждой клетке. Информация РНК помогла специалистам выяснить, какие клетки присутствуют, а в каких содержится РНК вируса, что сигнализирует об инфицировании, а какие гены клетки включаются и выключаются, как ответная реакция на вирусы.

Итоги опытов демонстрируют, что клетки эпителия, которые выстилают носоглотку, серьезно изменяются с SARS-CoV-2. Усилилось и число бокаловидных и секреторных клеток, которые продуцируют слизь. В этот же период наблюдали утрату зрелых реснитчатых клеток, охватывающих дыхательные пути, в совокупности с незрелыми реснитчатыми клетками.

Также исследователи нашли РНК SARS-CoV-2 в разных типах клеток. В зараженных клетках было много генов, которые участвуют в ответ на инфицирование. Люди, имеющие COVID-19 легкой или средней формы, обладали и высокой активацией генов, принимающих участие в противовирусных реакциях генов, которые стимулируются интерфероном I типа, что считается тревогой, сплачивающей иммунитет.

У пациентов с тяжелой форме болезни, требующей искусственной вентиляцией легких, реакции притуплялись. Их клетки эпителия обладали приглушенным ответом на интерферон, невзирая на то, что они были с большим числом вируса. В мазках увеличилось число макрофагов и остальных иммунных клеток, умножавших воспаление.

Источник: medicalinsider.ru