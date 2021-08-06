 

Путин объявил о повышении налога для металлургов на добычу полезных ископаемых с 2022 года

06.08.2021, 21:34, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен со следующего года.

«Со следующего года будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», – сказал президент на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии, передает ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию.



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