Путин подтвердил льготную ипотеку на ИЖС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос по ипотеке для индивидуального жилищного строительства можно считать решенным.

«Что касается (льготной ипотеки) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека – и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства», – цитирует президента РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в РФ запустят ипотеку для ИЖС до конца 2021 года.

В марте Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство ИЖС. Проект предполагается воплотить для того, чтобы дать возможность семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов.