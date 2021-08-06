 

Путин подтвердил льготную ипотеку на ИЖС

06.08.2021, 21:34, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос по ипотеке для индивидуального жилищного строительства можно считать решенным.

«Что касается (льготной ипотеки) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека – и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства», – цитирует президента РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в РФ запустят ипотеку для ИЖС до конца 2021 года.

В марте Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство ИЖС. Проект предполагается воплотить для того, чтобы дать возможность семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов.



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