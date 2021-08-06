Мнение: Показательное советское изобилие, Россия шоколаднее Швейцарии и ещё раз о дефиците в СССР

1. Всем нам известна советская традиция пышного и чрезмерно изобильного праздничного стола, отчасти сохраняющаяся до сих пор. Согласно этому расточительному подходу, несколько раз в году, во время важных праздников вроде Нового года или дней рождения, принято готовить невероятное количество разнообразной еды, которая должна не только накормить до пуза всю семью и гостей, но и на неделю оккупировать холодильник.

Такие залихватские кулинарные излишества приняты отнюдь не во всех культурах. В странах, где уже очень давно не было массового голода и хронического дефицита, демонстрация изобилия еды никого не впечатляет, и потому там предпочитают более скромный праздничный стол. Да и у нас происходит постепенное смягчение традиций. Коллега monetam цитирует историю о преображении советской кухарки после переезда в Америку:

https://monetam.livejournal.com/1658812.html

Однажды в Америке моя подруга Рая праздновала большой званый праздник: после нескольких лет терпеливого и упорного труда она подтвердила советский медицинский диплом, была принята в резидентуру и получила право работать по специальности.

В Москве <…> их с Сережей гостеприимный дом был всегда изобилен и гастрономически пышен.

Переехав в Америку, Рая была вынуждена смирить свои барочные в этом плане амбиции (работал в семье только муж, и зарабатывал, как и всякий ученый, довольно скромно) и перейти к умеренному, но умелому классицизму с элементами местных влияний.

Отменная кулинарка и очень спорая, практичная хозяйка, Рая быстро насобачилась находить и покупать на продуктовых сэйлах диковинные для недавних россиян американские деликатесы и готовить из них собственноручно вполне ресторанной нарядности, домашней нажористости и безусловной вкусности разнообразные блюда.

Забавно, что семья тогдашнего Раиного достатка могла себе позволить скорее суп из морепродуктов, чем, например, обыкновенный борщ: обычные для тех краев королевские креветки, мидии и прочие крабьи ноги на сэйле стоили чуть не дешевле свеклы, овоща редкого, загадочного, а потому дорогого.

Что до селедки, соленых огурцов, колбас, ветчин и прочих дефицитных, но традиционных советских радостей, без которых был немыслим хороший русский гостевой стол, то в Миннесоте их надо было покупать по вполне космическим для начинающих американцев ценам в русском магазине. Такого рода транжирство допускалось два-три раза в год по престольным праздникам: Новый год, 9 мая, день рожденья.

Надо ли говорить, что ключевое в Раиной жизни событие было признано достойным русского магазина, к тому же близкая и реальная перспектива существенного роста семейного бюджета окончательно развязала ей руки.

Мы с ней поехали в русский магазин, выбрав из трех окрестных самый лучший и самый дорогой – закупаться к столу.

И Рая стала закупаться. Закупки отмерялись не в килограммах, как это было принято при многолюдных приемах в раззудись-плечо-Москве и даже не в граммах, как в спокойной Европе, а в “слайсах” – до прозрачности тоненько нарезанных кусочках выбранного лакомства.

С вопроса продавщицы – вам послайсить, или писом? – начинался любой торговый диалог.

Послайсить – попросила Рая, и стала выбирать приглянувшиеся ей позиции, называя число слайсов в строгом соответствии с количеством приглашенных гостей. Из расчета по слайсу на рыло.

Я внутренне поморщилась – ну что за мелочное жлобство, гости же, неужели практичная Америка и скудость первых тяжелых лет иммиграции испортили даже мою хлебосольную Раю – а вслух со сдержанным ехидством спросила: а что, если кто-то съест два?

Значит, кто-то чего-то не доест, и никто от этого не умрет – спокойно ответила Рая, мудро проигнорировав мое ехидство.

Справедливости ради отмечу, что своими строго посчитанными слайсами Рая, тем не менее, охватила все разнообразие деликатесного ассортимента. А когда мы накрыли праздничный стол, я убедилась, что он выглядит так же нарядно и изобильно, как в лучшие Раины барочные времена в гастрономически строгой Москве. И все были и сыты, и пьяны, и нос в табаке…

Вернувшись домой, во вполне уже оправившуюся от былого продуктового дефицита Москву, я еще долго не могла отделаться от советской привычки к оптовым закупкам, по устойчивой схеме типа увидел – хватай, много не мало, а то же голодными уйдут, стыдоба-позорище…

Но со временем поняла, что чрезмерное, тяжеловесное изобилие на столе – это, скорее, признак неизжитой советской детской травмы, чем знак щедрого гостеприимства.

2. Между тем, с изобилием и сладкой жизнью в современной России дела обстоят весьма хорошо. Настолько хорошо, что мы вот-вот обгоним Швейцарию по экспорту шоколада:

https://lenta.ru/news/2021/08/04/shoko/

Россия по итогам этого года может экспортировать в другие страны шоколад и шоколадные кондитерские изделия на 765 миллионов долларов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

С таким показателем страна собралась первый раз попасть в десятку крупнейших поставщиков этой продукции на международном рынке, потеснив Швейцарию. В прошлом году Россия была на 11 месте с поставками на 729 миллионов долларов (295 700 тонн). Швейцария заработала больше — 753 миллиона долларов, но экспортировала только 109 800 тонн.

Российские производители к концу 2021 года опередят своих швейцарских коллег, уверены эксперты. В первом квартале Россия увеличила поставки на 11,8 процента в денежном и на 18,6 процента в натуральном выражении. Продажи шоколада шли в 94 страны мира. Почти 48 процентов экспорта этого товара пришлось на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

3. В ходе дискуссии о причинах советской бытовой гипербережливости, читательница ulya_borodulina напомнила увлёкшимся фанатам небесного СССР, что такое дефицит при развитом социализме:

https://olegmakarenko.ru/2198752.html?thread=814938080#t814938080

… у нас в Перми на моей сознательной памяти (с середины 70-х), мясо и колбаса в продаже отсутствовали вообще, от слова “совсем”. Помню полки в магазинах, сплошь красиво уставленные пакетами сахара, ибо больше ничего не было… Вплоть до 90-х, когда дефицитные товары появились сначала в т.н. “коммерческих” магазинах по невероятным ценам. Потом все магазины стали коммерческими… а цены постепенно пришли к доступному уровню (или это зарплаты выросли?:) А сахар, наоборот, на какое-то время пропадал) (в период “сухого закона” — шел на самогон).

Так вот, возвращаясь к советскому дефициту. Одних товаров не было в продаже, так сказать, на постоянной основе, другие пропадали периодически. Приходилось их доставать (помню, например, как однажды из крымского отдыха мы везли запас туалетного мыла — в нашем городе мыло пропало)). Мой папа часто ездил в командировки в Москву и обычно привозил оттуда мясо, да-да (была даже народная технология — обложить мясо горчичниками, чтобы не испортилось в дороге)). Жившим ближе к Москве было проще, они приезжали в столицу на электричках и все сметали с прилавков. Москвичи возмущались, хотя, имхо, должны были радоваться, что у них в городе все есть…

И никогда не было гарантии, что даже имеющийся в продаже товар завтра не станет дефицитом. Сегодня оно продавалось свободно, а завтра исчезло. Отсюда и бережливость, которая сейчас кажется чрезмерной, но тогда была вполне оправданной. И закупки “впрок” (в некоторых семьях до сих пор сохранились запасы советских времен…)

Собственно, как только товар начинал пользоваться спросом, он становился дефицитом. Это касалось не только продуктов, а всего — любых товаров, одежды, книг. Интересные книги (к ним можно отнести все читаемые)) исчезали из продажи сразу после выхода, их передавали друг другу “на ночь”, в библиотеках записывались в очередь. Казалось бы, почему не печатать такие книги бОльшим тиражом, чтобы всем хватило? Но нет…

Думаю, уже понятно, чем же отличался советский дефицит от сегодняшнего рынка. Во-первых, в тот период дефицитом была не только условная черная (и красная тоже) икра, но часто продукты и товары первой необходимости. (Я еще не упомянула квесты по доставанию таких вещей как мебель, телевизор, холодильник…) Во-вторых, сегодня человек может задаться целью и накопить на баночку икры. А потом пойти и купить ее. В те времена — теперь, к счастью, почти былинные (с) — решение вопроса было далеко не таким простым…