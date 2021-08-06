Ноги Дакоты – Личное мнение

В Сети обсуждают ноги Риты Дакоты. Пишут, что некрасивые.

Крошки, вы неправы.



Фото: Соцсети

Некрасивые ноги — у Ким Кардашьян: толстые, короткие, но всё-таки ноги. Они, конечно, мой глаз не радуют, но в природе встречаются.

А то, что я вижу у Дакоты, с ногами у меня никак не ассоциируется.

При взгляде на нижнюю часть её тулова мне рисуется примерно такая картинка:



Фото: Соцсети

Ноги Дакоты напоминают мне оцилиндрованные брёвна для сруба. Я таких, признаться, нигде не видела.

Это не просто толстые, короткие ноги, как у Кардашьян. Это ноги, на которых нет ни намёка на мышцы. Вот у Ким на ногах, пусть и на коротких, мышцы видны.

Да, эти мышцы покрыты слоем сала, но они просматриваются. Дакота, даже взгромоздившись на каблуки, мышцы продемонстрировать не может.



Фото: Соцсети

Всё, что она может, — это замазать целлюлит в фотошопе, чтобы её цилиндры выглядели гладкими: без рытвин и ям застарелого сала.

Смотрю я на Ритку и думаю: «Ну, вот как можно так себя запустить?»

Да, склонна к полноте. Да, широкие от природы бёдра при низкой поставке. Но ведь раньше же она как-то держала всё это более-менее в форме.

Сейчас же то ли в бодипозитив ударилась, то ли Кардашьян себя возомнила, но бёдра из трусов вылезли, как дрожжевое тесто — из кадки.



Фото: Соцсети

И пусть на фотографиях всё выглядит упруго и гладко, но в жизни, уверена, всё рыхло, мягко и желеобразно.

Ритка, берись за себя. Реально некрасиво.

Ноги, конечно, у тебя не вырастут, но, если скинешь килограммов 10 чистого жира и нарастишь мышцы, будут смотреться длиннее и чётче.

У Хэлли Берри, как и у тебя, — короткие ноги и длинный торс, но она — всю жизнь на спорте и выглядит нормально.



Фото: Соцсети

Хватит жрать булки, медитировать и открывать чакры. Дуй, Ритка, в качалку, пока не поздно!

Вопросы по фитнесу есть? Поотвечаю.

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