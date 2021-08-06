Мнение: Ковид и аэрофобия

Можно – при желании – видеть всякого рода конспирологию в мгновенно распространившемся, как пожар в лесу, по всем буквально странам и контитентам страхе перед «чудовищной эпидемией ковида». Как так получилось, что в эпидемию не только почти одновременно поверили во всех странах мира, но и все стали дружно принимать против ковида практически одинаковые меры – как под копирку? Если кто забыл – напомню, что Путин в марте 2020 года ввел свой локдаун и «режим нерабочих дней» по всей России при показателе смертности… 4 человека в сутки.

Кто же так быстро и прочно убедил правительства по всему шарику делать одно и то же? Или это «просто так совпало»?

Впрочем, оставим правительства в покое. Несомненно и то, что сам ковид все эти полтора года вызывает у большого количества людей некий почти сакральный ужас. Ковида реально боятся! С одной стороны, конечно – давление СМИ, которые исправно нагоняют жути все полтора года каждый день в режиме нон-стоп; но, с другой стороны – ковид ведь в самом деле не такое уж ужасное заболевание, уж точно не холера и не черная оспа! От какой-нибудь лихорадки Денге смертность под 80% – это действительно впечатляет; от ковида же – на уровне 1%, а под 80% переносят в легкой форме или вовсе бессимптомно (то есть вообще не болеют). И вот при таких вроде бы совсем льготных шансах (можно заболеть и даже не почувствовать) – достаточно много людей испытывают реальную панику, «как бы не подхватить, только бы не подхватить!!»

Почему? И это ведь – в нашей стране, наши русские люди, которые во всем мире считаются фаталистами и пофигистами, которым море по колено: они первыми едут на курорты после террористических атак или цунами, бесстрашно годами живут в аварийных домах, разгоняются на машинах без техосмотра, пьют паленую водку, едят грибы из леса… И это мы не говорим о «русской рулетке», которая недаром так называется (и в которой шансы погибнуть намного выше, чем от ковида). А тут перед ковидом, с шансами выжить 99 из 100 – страх и ужас, во-многом, как можно понять, иррациональный.

Тут лучше всего провести аналогию. С чем бы? На самом деле всё очень похоже на аэрофобию. Ведь до сих пор очень большое количество наших современников точно так же неудержимо и иррационально боится летать на самолетах! Для некоторых это настолько жуткий стресс, что предпочитают протрястись лишние 2-3, а то и 5 дней на поезде, поехать на автомобиле, на велосипеде – лишь бы только не в «комфортабельном аеробасе»! Потому что «а вдруг он упадет?!»

Те, которые все ж решаются на полет – порой не спят ночь перед вылетом. От чего? От страха. На борт поднимаются на подгибающихся ногах, а едва оказавшись в салоне, стараются напиться, часто по-свински, вдрызг – лишь бы заглушить свой ужас. У каждого из нас есть такие знакомые аэрофобы, а многие и сами…. Мы привыкли к этому явлению.

А оно ведь тоже очень странное. Собственно, почему люди так боятся именно САМОЛЕТОВ? Почему не поездов? Не автомобилей? С ними ведь тоже бывают жуткие катастрофы. Более того: всякого рода математики давно подсчитали, что самолеты являются, наоборот, самым безопасным видом транспорта!

«самолет – самый безопасный вид транспорта, статистика подтверждает это на 100%. На 100 млн миль погибает 0,6 человек. Если взять для примера 2014 год, то во всем мире случилась 21 авиакатастрофа. Из них 10 – грузовые судна, 11 – пассажирские. В общей сложности погибло 990 человек. Это меньше, чем количество погибших велосипедистов, и даже меньше количества людей, погибших за год от «рук» ослов».

А если уж сравнивать виды транспорта, то самый опасный как раз – автомобиль. Вероятность погибнуть в автоаварии намного больше, чем в авиакатастрофе! И тем не менее – аэрофобия есть, а про автофобию как-то даже не приходилось слышать. Много ли вы знаете людей, которые не спят ночь, зная, что завтра им предстоит поехать на такси со Щелковской на Динамо? Или таких, кто беспробудно напивается перед автопоездкой пассажиром с приятелем на шашлыки?

Таких просто нет. А почему? Ведь вероятность трагедии при катании на автомобиле много выше! За что ж именно самолетам такая честь?

Психологию аэрофоба мне постигать легко – поскольку я сам аэрофоб. На борту, правда, не напиваюсь – но летать боюсь, это точно. Поэтому я в научных целях подверг сам себя интроспекции – ЧЕГО же я боюсь на самом деле? И почему ездить на авто мне не страшно (я там даже не пристегиваюсь), а в салоне самолета (напичканного, между прочим, сложнейшими приборами!) я дрожу? Я что – не верю в современную науку??

В науку я в самом деле не особо верю – но дело не в этом. Я отыскал причину! И она вовсе не связана с «вероятностью». Человек – животное не математическое (чай, не робот какой), а эмоциональное.

В самолете на пассажира более всего давит ощущение бессилия, полной беспомощности. Ты заперт в алюминиевой громыхающей коробке, которая летит на какой-то невероятной высоте типа 10 км над землей, почему-то пока не падает – но если начнет вдруг падать, то сделать ты ровным счетом ничего не сможешь! Парашюта нет, ничего нет, управлять тебя не пустят, да и не умеешь ты управлять. Станет бандура падать – просто сиди и жди смерти…

И вот именно это – ключевой момент! Потому что ведь у пассажира в авто тоже есть беспомощность и бессилие. Ну вот увидишь ты фуру, которая едет «в лоб» по встречке – и что сможешь сделать? Понятно, что ничего; глухой удар – и привет. Но – это будет мгновенно!

А в самолете… В самолете ты с этой высоты еще будешь ПАДАТЬ. Мучительно долгие секунды, а то и минуты. В качестве последнего утешения тебе выкинут и даже дадут на себя надеть кислородные маски – и вот тут уже прослеживается неожиданная прямая аналогия с ковидом, ведь у ковидных больных ТОЖЕ появление кислородных масок окутано зловещим ореолом и считается неким предвестником конца: если тебя «посадили на кислород» – пиши пропало, с маской на лице уже мало кто выбирается… Кислород, ИВЛ – если попал, то считай всё! Как и в самолетах, все давно выучили по фильмам: если выпали маски и пассажиры стали судорожно их натягивать – ну всё, кранты, эти в масках уже не жильцы…

Так чего же на самом деле боится аэрофоб? Не смерти как таковой: он боится ожидания смерти. Боится, что у него будет время осознать приход смерти, ее неизбежность, невозможность спасения. Это вам не скорая гибель в автокатастрофе, пусть сколь угодно ужасная. Но просто сидеть, зная, что самолет ПАДАЕТ… Что на тебя действует какая-то непреодолимая сила (сила земного тяготения, на самом деле), с которой невозможно никак бороться, и никто не придет на помощь!

И это ровно то, чего на самом деле боятся те, кто боится заболеть ковидом. Не этого самого «1 шанса из 100», а вот этого ПАДЕНИЯ (о нем говорили некоторые ковид-больные): когда вдруг твои родные легкие начнут по непонятной (до сих пор не исследованной) причине вдруг тебе отказывать – и никто с этим ничего не будет в состоянии сделать! Такое вот медленное, мучительное удушение – когда врачи будут только разводить руками.

То есть, собственно, ковид страшен не тем, что убивает (убивает он редко) – а тем, что он убивает не сразу. Врач тебе успеет сказать, что ты умираешь, даже наденет на тебя кислородную маску – и ты так в маске (или со штырем ИВЛ в гортани) и протянешь ноги.

Современный человек более всего боится осознать собственную смерть. Собственную смертность. И поэтому он так боится ковида – отнюдь не такого уж смертельного заболевания. Но – неизлечимого, если уж вдруг (никто не знает почему) у кого-то (у тебя?) вдруг начнется терминальная стадия.

То есть – вот на эту удочку страха всех и подцепили. Нашли у человечества его самый страшный невроз, который оно от себя тщательно скрывает: мы смирились со своей ВНЕЗАПНОЙ (по Булгакову) смертностью – но мы отчаянно не хотим эту свою смертность ПОЧУВСТВОВАТЬ.

Когда разберешься – как-то всё примитивно. И вот ЗА ЭТО всех невротиков и держат?