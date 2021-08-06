Подозреваемые в убийстве Вербицкого могут выйти на свободу. В Офисе генпрокурора объяснили, почему это возможно

“21 июля коллегия судей Белоцерковского суда под председательством Ирины Дубановской безосновательно инициировала изменение подсудности по делу, которое уже определил к тому моменту апелляционный суд. Теперь, когда дело к ним вернулось, две трети коллегии в отпуске. Из отпуска никого не отозвали. Повторное перераспределение не провели”, – отметили в сообщении.

По информации адвокатов, 4 августа апелляционный суд признал безосновательным представление об изменении подсудности Белоцерковского суда, отказал и вернул дело обратно. Заседание в Белоцерковском суде назначили на 5 августа, потом перенесли на 6 августа, но оно не состоялись, потому что судьи в отпуске.

“С момента задержания в марте 2020 года Мысливый и Новотный находятся под стражей. им инкриминируется участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственно – похищения и пытки Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, также препятствование мирным собраниям Евромайдана. Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности паспорта гражданина Украины”, – уточнили в Адвокатской совещательной группе.

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/2049807195167191

В Офисе генпрокурора Украины 6 августа объяснили, что обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений против участников Революции достоинства могут освободить из-под стражи из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда Киевской области требований ст. 186 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения. Разъяснение опубликовали на странице ОГПУ в Facebook.

“5-го и 6 августа председательствующей по делу были назначены судебные заседания, которые не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, которые отказались отзываться из отпуска. Очередная дата судебного заседания не определена. Возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны”, – заявили в Офисе генпрокурора.

В ОГПУ обратили внимание на то, что обвиняемые до задержания находились в розыске, один из них скрывался почти шесть лет, используя поддельные документы. Находясь под стражей, один из обвиняемых пытался повлиять на другое лицо, которому инкриминируется соучастие в похищении и истязании пострадавших.

Офис генпрокурора призвал к строгому соблюдению требований уголовного процессуального законодательства.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/414171703431313

Контекст:

Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер. Луценко на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году был избран народным депутатом от ВО “Батьківщина”.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

В марте 2020-го задержали и поместили под арест подозреваемого в соучастии в похищении Мысливого. Луценко так описывал его роль в похищении: “Что-то типа заместителя командира группы захвата…. Работал на постоянной основе в группе “спиртового короля” Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали “служебную” квартиру”.

Также в марте правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению, позднее стало известно его имя – Новотный. 28 декабря 2020-го прокуратура направила в суд обвинительный акт против Мысливого и Новотного.

16 апреля суд признал Волкова виновным в организации и похищении активистов Евромайдана и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

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