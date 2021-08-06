 

В Минздраве Украины допустили работу кинотеатров во время локдауна при условии вакцинации персонала

06.08.2021, 20:58, Новости дня
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Он напомнил, что такое условие уже ввели для учебных заведений. В частности, в случае выхода региона из “зеленой” зоны адаптивного карантина (попадания в “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности), чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью привитых от COVID-19 работников.

“Адаптивный карантин предусматривал, что дети идут на офлайн-обучение. Мы говорим, что не хотим, чтобы детей отправляли на офлайн-обучение, лучше провакцинироваться, чтобы дети могли приходить в учебное заведение… Дополнительно дальше будут появляться другие сферы, которые можно будет открывать во время жестких карантинных ограничений в случае если будет вакцинация. Мы говорим и о кинотеатрах… смотрим культурные мероприятия, массовые мероприятия”, – сказал Ляшко.

Глава Минздрава призвал не ждать локдауна, а вакцинироваться заранее, чтобы в Украине не было жестких карантинных ограничений.

Контекст:

Кабинет Министров 16 июня продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня “зеленый” уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Кроме того, запрещено пребывание граждан на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за сутки 5 августа подтвердили 1081 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, 1052 – сутками ранее.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 3,95 млн украинцев, 2,28 млн – завершили иммунизацию.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Ляшко говорил 5 августа, что у Минздрава Украины есть три сценария течения новой волны COVID-19. По его словам, из-за распространения штамма коронавируса “Дельта” вспышка в Украине “может быть в любой момент”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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