 

Врач рассказала, что горечь во рту может сигнализировать о серьезном заболевании

06.08.2021, 20:54, Разное
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Нарине Самсонова, кардиолог-терапевт сообщила, что горький привкус во рту может оказаться признаком опасного заболевания. Специалист напомнила, что если проблема возникает после употребления пищи и ощущается длительный период, то необходимо посетить врача.
Эксперт объяснила, что ощущение горечи не возникает просто так, а обязательно существует причина. Горький привкус иногда появляется, как реакция на кислую или острую пищу. Если человек замечает его долгое время, то это указывает о сухости в ротовой полости, которая вызывается недостаточностью вырабатывания слюны, злоупотреблением лекарственными препаратами, курением и даже стрессом.

Довольно часто горечь появляется во время изменения гормонального фона или при кандидозе полости рта, заболеваниях зубов. Иногда горький привкус указывает на серьезные причины. Среди болезней, которые сопровождает такая симптоматика выделяют диабет, заболевания щитовидной железы и проблемы с органами желудочно-кишечного тракта.

Источник: www.1obl.ru



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