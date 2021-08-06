Мнение: Письмо: “Не против выглядеть влюбленной девочкой”

Многие влюбляются в тренеров и преподавателей, потому что их фигура оказывается в центре поля, хорошо освещена, да еще и нагрета из-за той заботы и опеки, которая исходит от них.

Однако у большинства влюбленных учеников эта увлеченность ограничена ресурсом учебы, способствует обучению и тренировкам, потому что им хватает ума сопоставить, насколько отличается их запрос от встречного, хватает скромности не строить иллюзии на основе той симпатии, которую учитель и тренер дают в силу работы.

Но есть отдельный вид людей, Ученицы. Те часто влюбляются в педагогов по-настоящему, цепко и лепко, нахально и жадно, потому что не сомневаются в том, что они – манкий лакомый кусочек, такие глупенькие, свеженькие, маленькие и восторженные. Глядя на себя воображаемыми глазами педагога они представляют его умиление и влечение к ним.

Вот в этом письме Ученица вроде и жалуется на корону, но приводит диалоги, из которых совершенно понятно, что она не видит иерархии и считает большим призом для “наставника” свое желание “учиться”.

Фамильярность – главное качество Учениц. При том, что сами себя они считают очень покорными, им кажется, что они смотрят снизу, тогда как они постоянно заходят сверху. Как так получается?

Опишите это все, так, чтобы читатели ясно увидели, как баг Ученица портит все.

Обычно мы рассматриваем Учениц в контексте ресурса учебы, а Учениц в любви разбираем редко.

esbee4

Здравствуйте, Эволюция! Прошу вас разобрать мою ситуацию в рубрике.

Когда мне было примерно 20, я поехала на курс медитации. Было офигенно, я нашла лучшую для себя практику и встретила там будущих лучших друзей. Очень не хотела расставаться с этими людьми. В конце курса я подошла к женщине, которая помогала студентам, сказала «хочу помогать организации курсов» и мне ответили — «обратись к О., вон он сидит на диване».

Я обратилась к О., мужчине с косичкой, и через неделю мы встретились для 3-часовой поездки в место курса, чтобы О. решил кое-какие дела, а я бы посмотрела что там происходит. По дороге я узнала, что «мужчина с косичкой» вдвое старше меня, у него двое детей-подростков и свой бизнес. А еще я узнала множество интересных вещей, которые он рассказал. Он невероятно интересно рассказывал, смотря все время вперед, на дорогу, а я слушала и смотрела на него. Когда мы вернулись в город, он улыбнулся мне на прощание.

После этого мы съездили в 4-5 таких поездок за полтора месяца. О. выполнял огромную часть организационной работы в том сообществе. Наверное, я сразу в него влюбилась. Нигде в другом контексте мне не светило бы близкое знакомство с таким человеком, и я радовалась, что мне так повезло найти это общее дело, которое и мне важно и ему, благодаря чему я могу задавать ему столько вопросов, сколько влезает во время поездки туда и обратно.

Через пару месяцев он инициировал еженедельные собрания для практикующих. Мы стали собираться дома у одного из друзей, и понемногу у меня появилось еще несколько интересных знакомых разных возрастов. О. все любят в организации, он серьезный и сосредоточенный в делах, а в компании добрый. В девичьем кругу мои подруги говорили «вот О. классный, жалко что женатый!». По их тону мне казалось, что и женатому О. они были бы рады, если бы он заинтересовался куда-нибудь их пригласить.

Как-то раз О. пришел на чайную вечеринку к одному из наших общих друзей, что-то начал кому-то рассказывать о своих исследованиях и вокруг него собралась группа слушателей. После этого он решил проводить своеобразные уроки по этим исследованиям на базе своей компании, для сотрудников и заинтересованных друзей. Общаясь там и в поездках по делам организации, я за полгода влюбилась так, что нельзя уже было игнорировать.

Мы общались так год, два — на выездах по делам курсов, на общих встречах. Мне иногда казалось, что он горит ко мне плохо скрываемой любовью, и вот-вот его любовь достигнет пика и прорвет стены, которые мы оба возвели ради защиты от бурного всепроникающего потока чувств. А потом, к счастью, крыша возвращалась на место, благодаря счастливым случайностям и блогу. Я приезжала домой на праздники, обнимала маму и вдруг задумывалась: «разве так они меня воспитывали, чтобы я сходила с ума по тому, кто не делал ни одного шага навстречу, кроме светской доброжелательности? Что бы они сказали на это?».

На время меня отпускало, я видела ясно невзаимность своей влюбленности и деликатность О., который ничем не показывал, что он о ней знает. За время нашего общения я не делала ничего, что можно было бы интерпретировать как сознательную демонстрацию моих романтических чувств.

Я старалась не встречаться с О., пока не приходила в относительный адекват. Но все-таки эти «приступы» происходили даже на редких курсах медитации, где все живут в одной усадьбе и нельзя никуда деться, и они изматывали меня, я не могла избавиться от короны. Иногда я не могла работать по несколько дней из-за мути в голове.

Помогало, если я не видела его долго, по паре недель или дольше — тогда переключалась на свои дела. Встретила в метро как-то милую девушку, она снимала меня и других пассажиров на камеру. Я познакомилась с ней, через месяц мы стали встречаться, а еще через месяц я поняла, что переоценила свою тягу к девушкам и попросила ее вернуться к нашему изначальному дружескому общению. Мы дружили очень близко пару лет, но недавно она прекратила общаться со мной.

В начале пандемии у О. случился какой-то конфликт с учителем, о котором я узнала только сильно позже, когда поняла, что с того момента он начал передавать мне знания о своих бывших обязанностях, чтобы я могла все это делать вместо него.

К годовщине коронавируса я уже выполняла основные организаторские обязанности, и справлялась с ними нормально из-за очень маленького объема курсов. Когда стало можно собираться со всякими предосторожностями, встречи сообщества каждую неделю стали проходить у меня в однушке в центре города, куда я переехала к тому моменту — это было всем удобно. О. приходил почти каждый раз. Мы уже не ездили в поездки по делам организации, и уже не было никакого такого контекста обстоятельств, где я бы естественным образом могла часами его расспрашивать. Я страшно скучала по его рассказам.

В феврале этого года он мне рассказал о своем конфликте с учителем и о том, что теперь он будет помогать организации только на подхвате, советами или ресурсами типа машины, юридической помощи и т.д., но хотел бы отойти от роли неформального лидера. Я была в шоке от того, что не представляла, как я смогу его заменить. Больше некому было это сделать.

Я написала ему в Вотсап с просьбой обязательно встретиться до выходных и обсудить, что мне вообще дальше делать. Договорились, что я приду к его дому в пятницу вечером, он как раз приедет в работы. А дом его находится на окраине большого лесопарка, где я решила погулять пару часов перед встречей, в февральском снегу по пояс, чтобы проникнуться духом преодоления суровых испытаний и приобрести лидерское выражение лица.

Он задержался на работе, и к его приезду я уже прониклась духом сколько угодно. Хоть был уже поздний вечер когда он написал что скоро будет, и я на него разозлилась за это, но через 15 минут перезлилась и написала, что я еще тут и готова встретиться, если ему удобно.

Он ужинал, когда я завалилась с красным лицом, вся в снегу и с палкой для сугробов. Все его домашние были дома — жена и дочка (сын уже переехал), занимались своими делами в своих комнатах. На плите кастрюли с едой. Его жена зашла на кухню через пару минут после моего прихода, он что-то ласково ей сказал, после чего она насыпала полную тарелку еды, с улыбкой поставила передо мной и ушла. Мы поели и пошли в гостиную, где проговорили о делах 2 часа. Все это время в доме была тишина и спокойствие. Я смотрела на него, в белой домашней одежде на белом диване, и думала, как неуместно тут мое присутствие.

После этого мне стало спокойнее, многие иллюзии растворились. Общаться с ним стало еще кайфовее, легче. В марте мы поехали снова по делам, на этот раз часов на пять, потому что еще остановились на заправке попить чай с кренделями, которые я захватила с собой. В тот раз он рассказывал о своем первом походе в горы, я о своем первом приезде в наш город. Вскоре я переслала ему сообщение нашей общей подруги, где она спрашивала у меня, когда там О. собирается возобновить свои уроки.

Я: Настя разрешила тебе адресовать

*аудио Насти*

О: Мы всегда можем собраться и пообщаться на «интересные темы». В тч в духе уроков, но пока без презентаций

Я: Тогда мы тебя зовем погулять с нами на выходных в Г! (лесопарке у его дома)

О: погулять всегда хорошо

Я: А на этих выходных хорошо?

В субботу в обед например

О: вполне

тут полезно помнить что прогулка хороша сама по себе

как и беседы на интересные темы

оба преуспевают в своих специфичных условиях

прогулки – погодой

беседы – уютной спокойной обстановкой

Я: тогда остается только напроситься к тебе в гости после прогулки!

в субботу в обед обещают +8)

Или можем сначала напроситься, а потом погулять))

О: да, лучше погулять потом

после прогулки лучше просто повалятся

Я: в 12 придем к тебе с чаем?

О: заходите )

Я: ураааа

Мы собрались втроем с Настей, а потом втроем с другим нашим другом такого же возраста как О. Эти встречи занимали по полдня выходных. Я подумала, что О. явно не против тратить на это время. Друзья не могли встречаться вместе с нами часто, а я хотела общаться почаще, и тогда стала просить его встретиться со мной вдвоем, так как у меня есть срочные философские вопросы. Потом стала просить просто встретиться. Он уточнил раз: «у тебя есть вопросы?», я ответила «у меня они не заканчиваются».

После одной из бесед он написал мне длинный список советов о том, как достичь успеха в делах. 95% этого списка занимала повторяющаяся фраза «методичные усилия», а еще 1% – совет найти наставника в интересном мне деле. Я написала: «Спасибо, Наставник! Пошла к успеху»

После этого я стала звать его встретиться каждую неделю и он редко отказывался. Вот так примерно:

Я: Привет! Давай встретимся в пятницу вечером? Покажешь на В. интересные места? Мне надо с силой законнектиться)

О: )))

Приветы

ты забыла, что я уезжаю на конец недели

а именно завтра в 18

так что на этой неделе я тебя не законнекчу

*стикер с дельфином в очках*

Я: сам едешь куда-то коннектиться?

О: так точно – в каньон А.

Я: ВАУ

“на реке Мертвовод” О_О

О: оно

Я: гуд лак энд мач найс тайм

а когда возвращаешься?

О: Sunday

Я: и в сандей можешь гулять вечером??

в понедельник?

О: давай пн ближе к 19

в обед утвердим

Я: давай)

этот каньйон ностальгично выглядит

не уплывай по нему в Нуменор)

О: ещё рано мне уплывать )

этот каньон выглядит правильно

одно из моих любимейших мест

Я: расскажи потом чем оно правильно!

Через 3 дня пишу:

Я: ну как там?

О: *фото палатки в пейзаже*

Я: там звезда падает)))

Через 3 дня пишу в понедельник:

Я: привет! пойдем гулять сегодня?

О: Приветы

Вроде бы дождя нет. Можем

Я: Я не боюсь дождя

Пойдем на В.?

Во сколько тебе удобно?

*несколько вопросов по делам*

О: *несколько ответов по делам*

Место встречи на В. – ОК

давай в 18:30 у входа в Вегетус

Я: ты что так поздно говоришь время😱 я же не успею накраситься

О: оу оу

пускай 18-45

Я: Вегетус это место силы?))

О: место стрелки

Я собиралась на эти прогулки так, как собиралась бы на свидание, и О. заметил про это однажды с улыбкой – «ты накрасила губы». Я спрашивала его про что угодно. О том, почему он постригся коротко, неужели для солидности перед клиентами из Дубая. Как дела у его детей, как он их воспитывал. О его жене не спрашивала, потому что в одну из первых наших встреч после знакомства он сказал что-то вроде «иногда кажется, что у меня трое детей». Я не могла понять, приятно ему об этом говорить или нет, и до сих пор не понимаю.

Через месяц-полтора такого общения, на общих встречах и на личных каждую неделю, мне показалось, что ему станет скучно со мной через пару недель. А еще я снова отрастила корону, снова казалось, что я ему нравлюсь, хотя эти две мысли противоречили друг другу. Это противоречие показало мне, что я опять в неадеквате.

Вдруг появилось много работы, и я месяц не приглашала его на прогулки, а он не приходил на общие встречи. Пару раз мы общались в месседжере, я поздравила его с днем рождения, он прислал фото с дочкой с отдыха.

В очередной раз отменилась общая встреча, и я написала ему:

Я: Привет!

Как же так, ты совсем не ходишь на медитации ко мне(

Без кондиционера тут совсем плохо?

О: ))))

приветы

действительно жарко

но дело не в этом, конкретной причины нет

просто не складывается

Я: уже месяц(((

давай тогда встретимся погулять на неделе?

а то у меня куча вопросов и самое главное, не знаю актуального состояния твоей прически, как это можно 😱

О: хе хе хе

*фото актуального состояния прически*

Да. Жарко уже месяц

Через три дня:

О: Могу сегодня

Я: Еееее)

Где, когда?

О: может 17 или 18

в 15 буду знать

Я: Дай знать когда будешь!

О: в 17:00 здесь *геолокация рядом с храмом*

Я: Любишь ты святые места)

Давай там!

Вот мы встретились там, погуляли пару часов, а потом он на пути домой подвез меня к дедушке, у которого накануне что-то случилось со здоровьем. На прощание я подарила ему подарок на день рождения, игрушку из его любимого мультика.

У дедушки оказалось серьезное состояние. Он переехал ко мне, я ездила с ним на операции и следила за реабилитацией, он и сейчас ее проходит. И опять я все время думаю про О. и какой кайф с ним гулять. Вкупе с суетой по поводу дедушки эти мысли делают меня неработоспособной на несколько часов в день.

Я уже столько научилась у него. Ситуация с дедушкой показала, что я как-нибудь справлюсь со своей жизнью, даже если О. в ней не будет, чтобы рассказывать мне как все устроено. Скоро мой день рождения, будет почти 3 года как я влюблена в него. Цифра возраста плавно подводит меня к переходу из амплуа влюбленной девочки в роль старой девы. Я не против выглядеть влюбленной девочкой, но теперь уже будет некрасиво, да и раньше наверное было не очень.

Если он спросит что-то вроде «что я хочу в подарок», я скажу, что хочу его поцеловать. Если не спросит, пока не знаю, но кажется что нужна какая-то ситуация, где я смогу уместно его спросить, а он сможет мне сказать «нет» без ущерба для моего самоуважения. Потом я перестану инициировать наши встречи, и дружба со временем закончится. Не получается сейчас дружить и не ждать от него ничего, может быть когда-то позже получится.

Не тупая ли это идея? Есть ли эта гипотетическая ситуация «без ущерба для моего самоуважения», кроме как свести общение к минимуму без всяких признаний? Как избавиться от моей короны насовсем?

Огромное спасибо вам за всё!