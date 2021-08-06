Россия назвала Австрию одним из главных партнеров в Европе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ считает Австрию одним из своих ключевых партнеров в Европе.

«Эта страна [Австрия] – один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей – причем это было самое широкое представительство – в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца», – отметил Путин на церемонии запуска завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии, передает ТАСС.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что РФ остается одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.