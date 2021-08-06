Названы авиакомпании, которым субсидируют авиаперелеты семей с детьми

Субсидии на семейные авиаперелеты по РФ получат семь авиаперевозчиков, сообщили в Росавиации.

Заявки поступили от авиакомпаний «Азимут», S7, Smartavia, Red Wings, «Уральские авиалинии», Nordwind, «Аэрофлот», передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Принято решение о соответствии заявок всех участников отбора требованиям… правил и о заключении соглашений с авиаперевозчиками о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу в 2021 году», – указали в Росавиации.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести соответствующий конкурс среди авиаперевозчиков.

До этого Мишустин поручал профильным министерствам представить предложения по совершенствованию господдержки для повышения доступности российской авиатехники.