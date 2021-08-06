Мнение: А вот при Кирпе…

Бывший украинский министр транспорта на связи.

А вот при Кирпе…

Украинские железные дороги пришли в полный упадок в результате управления иностранцами, которых назначают топ-менеджерами или в наблюдательный совет в последние годы после победы Евромайдана.

Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Напомню, что при Зеленским уже 5 раз поменяли руководство «Укрзализницы». Каждый раз демонстрируется одно: кадровая чехарда не приводит никаким эффективным решениям. «Укрзализница» наша убыточна, много аварийно-опасных участков, проблемы с подвижным составом, проблемы с локомотивами.

Одна из причин, конечно, в том, что наблюдательный совет, который управляет «Укрзализницей», возглавляется иностранным гражданином некомпетентным в вопросах железнодорожного транспорта. Этот турецкий гражданин, которой глава наблюдательного комитета, он банкир, он никогда не руководил железной дорогой, никогда не работал. Зачем было отдавать железную дорогу в управление некомпетентным людям?

Целый ряд других иностранцев тоже некомпетентны. Мы всё время обсуждали вопрос сколько там украинских специалистов типа журналиста Лещенко и других назначали и увольняли. А вспомним, как привел к разрушению железной дороги польский рок-музыкант Бальчун, который возглавлял нашу «Укрзализныцю».

Все это говорит о том, что политика управления совершенно неправильная. Ну найдите человека типа Кирпы, который в своё время поднял «Урзализныцю» на высоту, отстроил массу вокзалов, железнодорожных путей, мосты. В Киеве мост Кирпы есть.

Есть же на Украине такие люди выдающиеся, ну почему «слуги народа» не смотрят на огромный собственный украинский потенциал? Зачем всё даётся иностранцам и всё разрушается?» – сокрушается экс-министр.

https://asd.news/news/ukrainskie-zheleznye-dorogi-prishli-v-polnyy-upadok/ – цинк

Кирпа был неправильный министр для Украины. Потому и “самоубился”.

—