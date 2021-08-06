Мнение: Антиваксеры-поджигатели, локдаун для непривитых и 100 долларов за вакцинацию

1. Казалось бы, разъяснительная кампания о пользе отечественных прививок возымела некоторое воздействие на целевую аудиторию. Но, увы, по-прежнему далеко не на всех. Страсти вокруг затянувшейся вакцинации накаляются. С мест идут тревожные новости: взбунтовавшиеся антипрививочники жгут прививочные пункты:

https://og.ru/ru/news/121119

В Абакане пьяный противник вакцинации от коронавируса поджег палаточный прививочный пункт Министерства обороны РФ.

Этот пункт вакцинации был установлен военными на Первомайской площади Абакана по просьбе главы Хакасии Валентина Коновалова.

Злоумышленник уже задержан. В полиции сообщили, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. Огнем был поврежден наружный баннер. Пострадавших в результате происшествия нет.

В отношении антипрививочника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

2. В Саудовской Аравии ввели тотальный локдаун для непривитых. Теперь без прививки там не только запрещено посещать рестораны и кафе, но и вообще нельзя никуда ходить:

https://www.fontanka.ru/2021/07/27/70046372/

Власти Саудовской Аравии запретят непривитым посещать практически все возможные заведения и учреждения. Без укола из страны не выпустят.

Как пишет издание deshabhimani.com, ограничения вступают в силу 1 августа. Тем, кто еще не сделал прививку, нельзя будет ходить в магазины, госучреждения, кафе и рестораны, медцентры, вузы и школы, а также пользоваться общественным транспортом, ходить к парикмахеру или на стадион. С 9 августа без прививки двумя дозами нельзя будет выехать за пределы страны… <…>

Чтобы подтвердить право находиться в общественных местах, граждане должны использовать специальное приложение, куда вносится информация о прививке.

Вы, конечно, скажете, что это всё антинародный саудовский тоталитарный режим – недобитые монархисты-абсолютисты. Но нет, о подобных мерах уже задумываются даже в демократической Германии. Более того, немецкие правозащитники уже вовсю объясняют, почему это не будет считаться нарушением прав человека:

https://lenta.ru/news/2021/08/04/unvaccinated_rights/

Локдаун для непривитых, который предлагают ввести в Германии, не обязательно следует считать нарушением основных гражданских и политических прав. Так планы немецких властей оценила в беседе с «Лентой.ру» Орсолия Райх, старший сотрудник неправительственной организации (НПО) Liberties, занимающейся мониторингом прав человека в Европе.

Правозащитница пояснила, что в демократическом обществе может возникать необходимость ограничивать свободу отдельного человека ради соблюдения прав всех остальных. С этой точки зрения, при определенных обстоятельствах запрет на посещение невакцинированными людьми публичных мест может быть вполне законным.

«Государство обязано защищать право каждого гражданина на здоровье. Прививки защищают не только тех, кто их получает, но и тех, кто их окружает», — подчеркнула Райх. <…>

Ранее сообщалось, что власти Германии собираются ввести новый локдаун — однако в этот раз жесткие ограничения коснутся только невакцинированных граждан. Подробностей будущей меры властей пока не приводится, но предполагается, что непривитых «не будут никуда пускать». Уточнялось, что всеобщие ограничительные меры не требуются, когда достаточная часть населения сделала прививку от коронавируса.

3. Кое-где в мире, впрочем, действуют методом не только одного кнута. В США инфляция разогналась уже настолько сильно, а пузыри долгов и без того столь огромны, что власти ряда американских городов плюнули и решили раскошелиться на пряники для антиваксеров:

https://lenta.ru/news/2021/07/28/lottery_usa/

Жители Нью-Йорка смогут получить вознаграждение за первую прививку от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии города.

По данным администрация мегаполиса, прошедшие вакцинацию получат возможность оформить на себя предоплаченную дебетовую карту на сумму 100 долларов. Граждане вправе выбрать и другие призы. В качестве альтернативного вознаграждения им предлагаются годовой абонемент в общественный театр, бесплатное посещение городских достопримечательностей, подарочные сертификаты или браслеты для бесплатного семейного отдыха в луна-парке.

Получившие прививку становятся участниками суперрозыгрыша. Ньюйоркцы в возрасте 18 лет и старше могут выиграть проживание в лучших отелях города или получить 2,5 тысячи долларов наличными до конца июля.

Также стимулирующая программа от мэрии касается общественных и религиозных организаций. За каждого направленного на вакцинацию они получат 100 долларов на свой счет.

Увы, но вряд ли суммы в 100 долларов (7300 рублей) будет достаточно для российских антипрививочников. Примерно такой же порядок цен на чёрном рынке у поддельных сертификатов о вакцинации (ранее сообщалось, что их продавали даже и за 30 000).

Похоже, в России и далее придётся действовать в основном методом доброго слова, путём ненавязчивого разъяснения и ласкового убеждения. Заодно мы теперь можем обоснованно наслаждаться статусом одной из самых демократичных и свободных стран мира.