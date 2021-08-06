Учёные Сколково установили, что частое использование кофеварки ускоряет её износ

Команда Кластера прорывных технологий Инновационного центра «Сколково» отчиталась о завершении исследования, в ходе которого удалось оценить зависимость скорости износа кофеварки от частоты её использования.

Исследование продолжалось два года. На его проведение Фонд Бортника выделил грант на сумму 41 миллион рублей. В команду входили 16 человек, среди них семь кандидатов и два доктора наук. Отчёт об исследовании занимает более 1700 страниц.

На «нулевом» этапе исследования учёные анонимно закупили автоматические кофеварки шести разных производителей. Каждая модель была закуплена в трёх экземплярах. Затем методом адаптивной рандомизации с использованием пользосмещённой модели аппараты распределили на три группы – первая группа использовалась один раз в день, вторая – четыре раза в день, а кофеварки третьей группы варили кофе непрерывно круглые сутки. В течение всего исследования лаборанты следили за тем, чтобы вода и зёрна кофе, используемые в кофеварках, были одного производителя и сорта.

В ходе исследования была убедительно доказана гипотеза о том, что скорость износа кофеварки зависит от частоты её использования. В третьей группе, где аппараты использовались максимально интенсивно, до окончания исследования «дожил» лишь один аппарат, его марка не раскрывается. Аппараты первой и второй группы были изношены намного меньше.

Результаты исследования планируют доложить президенту России на онлайн-форуме «Технологии будущего-2021» в Сочи. После небольшого отдыха учёные возьмутся за новую проблему – они намерены исследовать параметры износа зубных щёток у людей с разными видами протезов нижней челюсти.

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