 

Учёные Сколково установили, что частое использование кофеварки ускоряет её износ

06.08.2021, 20:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Команда Кластера прорывных технологий Инновационного центра «Сколково» отчиталась о завершении исследования, в ходе которого удалось оценить зависимость скорости износа кофеварки от частоты её использования.

Исследование продолжалось два года. На его проведение Фонд Бортника выделил грант на сумму 41 миллион рублей. В команду входили 16 человек, среди них семь кандидатов и два доктора наук. Отчёт об исследовании занимает более 1700 страниц.

На «нулевом» этапе исследования учёные анонимно закупили автоматические кофеварки шести разных производителей. Каждая модель была закуплена в трёх экземплярах. Затем методом адаптивной рандомизации с использованием пользосмещённой модели аппараты распределили на три группы – первая группа использовалась один раз в день, вторая – четыре раза в день, а кофеварки третьей группы варили кофе непрерывно круглые сутки. В течение всего исследования лаборанты следили за тем, чтобы вода и зёрна кофе, используемые в кофеварках, были одного производителя и сорта.

В ходе исследования была убедительно доказана гипотеза о том, что скорость износа кофеварки зависит от частоты её использования. В третьей группе, где аппараты использовались максимально интенсивно, до окончания исследования «дожил» лишь один аппарат, его марка не раскрывается. Аппараты первой и второй группы были изношены намного меньше.

Результаты исследования планируют доложить президенту России на онлайн-форуме «Технологии будущего-2021» в Сочи. После небольшого отдыха учёные возьмутся за новую проблему – они намерены исследовать параметры износа зубных щёток у людей с разными видами протезов нижней челюсти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / Носим брюки в клетку с тем, что уже есть в гардеробе: 9 стильных сочетаний

04.03 / Девять из десяти смертей от COVID-19 приходятся на страны с высоким уровнем ожирения

07.07 / Скандалы: «Модный театр скандала создан телевидением»

05.09 / Врачи назвали ранние признаки слабоумия

06.09 / Видео: “Заявление Ефремова”. Эксклюзив от НТВ

18.01 / Мнение: Василиса от слова “сильная”

28.04 / Россияне массово вызывают скорую помощь, чтобы поздравить врачей с профессиональным праздником

10.09 / Лукашенко может превратить Белоруссию в концлагерь, чтобы снова стать президентом – эксперт

11.05 / Скандалы: Виноградари и виноделы

19.07 / На станции “Воронцовская” БКЛ метро начали строить входные павильоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика