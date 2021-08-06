 

Мнение: О подлинном смысле бессмысленного

06.08.2021, 20:18, Разное
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Зачем Сизиф катил раз за разом свой камень на гору, если тот всё время оттуда скатывался? Разве не очевидно, что этот метод не работает, а потому бессмыслен? Неужели бывший царь Коринфа настолько глуп, чтобы не замечать очевидного?

Забудем на минутку о древних мифах. Вернёмся практически в настоящее. Вот этот снимок, вынесенный в заглавие заметки как иллюстрация к метафоре «Сизифов труд», один прославленный фотограф, отщёлкавший километры плёнки, искренне считал самым лучшим в своей жизни. И вовсе не из-за пошлой назидательности, легко считываемой. Очевидное бывает обманчивым… ©

В основе незатейливого сюжета из городской жизни – простая история с больши́м философским смыслом.

«Это было в 1964 году, зимней ночью, – вспоминает мастер светописи. – Я шёл по Невскому и на перекрестке с каналом Грибоедова увидел дворничиху, которая несмотря на снегопад, мела перед домом. «Зачем вы это делаете? Зря тратите время? Снова же все заметёт!», – спросил я. А она спокойно так ответила: «И пускай заметет, я снова уберу! Живу я одна – чем дома сидеть, поработаю лучше!».

Я сбегал домой за фотоаппаратом и отснял всю пленку. Чётким получился только один кадр, который считаю лучшим в своей жизни. Пустынная улица. Метёт снег. И одинокая маленькая женщина борется со снегопадом и одиночеством в своей душе».

Так может и Сизиф, когда-то пленивший Танатоса и обхитривший Аида, не камень катил, а тоже боролся за свободную душу свою, которую никто из богов так и не сумел поработить?

PS А если спуститься с высокой горы на бытовой уровень… По правилам, все дворники должны работать и в непогоду, каждые два часа разметая лужи или разгребая снег. Понятно, что в реальности никто не работает в ливень и снегопад: зачем? И проверяющих нет, и снег/дождь всё спишет. Так что фото – ещё и ода беспрекословной верности долгу. Которая не может быть бессмысленной иначе, нежели обесценив и обессмыслив само понятие «верность».

Но много ли сейчас в России сыщется верных долгу, присяге или хотя бы взятым на себя обязательствам так, как верна была им эта маленькая женщина из заснеженного Питера? А если нет, то куда всё это подевалось чуть более чем за полвека?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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