Под дождем: Киану Ривз был замечен в Берлине в перерыве между съемками фильма “Джон Уик 4”

В последнее время Киану Ривз проводит все больше времени в Берлине: летом 2020 года 56-летний актер снимался там в четвертой части “Матрицы”, а сейчас настала пора той же по счету части франшизы о Джоне Уике. Киану еще весной прилетел в столицу Германии и уже работает на съемочной площадке картины.

Местные папарацци буквально караулили актера около отеля, где тот поселился, и, несмотря на пасмурную погоду, были вознаграждены: им удалось сделать пару кадров Ривза, пока он шел от двери до автомобиля. И хотя шел проливной дождь, актер решил не открывать зонт и за пару минут промок до нитки. Но, судя по кадрам, его его совсем не беспокоило.

Интересно, сопровождает ли Киану его возлюбленная Александра Грант – в том году ее часто видели с Ривзом по вечерам после съемочных смен. Их роман длится уже несколько лет, а познакомились они в 2009 году: актер собирался выпустить книгу и искал иллюстратора – знакомые порекомендовали ему художницу Александру Грант. В 2011-м они выпустили книгу “Ода счастью”, а в 2017-м вместе с дизайнером Джессикой Фляйшманн основали издательство X Artists’ Books. Совместный бизнес сблизил Ривза и Александру, и их отношения перешли на новый уровень. Впервые как пара они появились на публике в ноябре 2019 года. В СМИ даже ходили слухи об их скорой свадьбе, но подтверждения так и не нашли.

Киану Ривз

Напомним, работа над следующей частью боевика-триллера началась вскоре после выхода фильма “Джон Уик: 3” в прокат в мае 2019 года. А в апреле прошлого года режиссер Чад Стахелски рассказал Collider о подготовительном процессе и своих предположениях относительно даты релиза картины (и не только из-за коронавируса, но и совпадении съемок “Джона Уика” и “матрицы”:

Как бы сильно мы не хотел расширить вселенную Джона Уика – давайте просто назовем его “франшизой” – но с учетом нынешней пандемии, я не могу назвать вам точную дату выхода следующего фильма. Я хотел бы отметить, что съемки “Матрицы” продолжались лишь четыре недели, когда случилось то, что случилось… А это значит, что Киану Ривз вначале должен исполнить все свои обязательства по “Матрице”, и я думаю, что это займет его минимум до конца года. Затем мы должны приступить к подготовке. Поэтому, что касается дат выхода, со всеми проектами Дэйва и нашими, никто сейчас не скажет точно.

Его опасения были не беспочлвенны: выход фильма был запланирован на этот год, но сейчас дата релиза перенесена на 27 мая 2022 года.