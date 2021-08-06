 

Планы на уикенд: новые места, сеты для пикника и другие предложения ресторанов

06.08.2021, 20:12, Разное
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“Кафе Пушкинъ”

У центрального фонтана в ГУМе открылся ресторан “Кафе Пушкинъ”, оформленный в переходном стиле от неоклассицизма времен Наполеона III к ар-нуво. Терраса с декоративной оградой передает атмосферу богемного французского кафе, а зал с зеркалами и мягким розоватым светом ламп переносит гостей в Париж конца XIX века. В меню собраны хиты ресторана: котлета Пожарская, пирожки, оливье, пастила, крем-брюле, бефстроганов, макарони, трюфели, десерты ручной работы, яблочный пирог, медовики и многое другое.

Uilliam’s

В Uilliam’s представили особенный комбо-завтрак. Его автором выступила Кристина Чичерина – актриса, жительница Патриарших и постоянный гость ресторана. В ее идеальный завтрак, который она заказывает чаще всего и всем советует, вошел свежеиспеченный круассан с абрикосовым джемом, брускетта с авокадо, лососем и яйцом пашот, капучино на кокосовом молоке. И, конечно, какая dolce vita без бокала игристого. Стоимость в меню – 1450 р.

Vasilchuki Chaihona 1

Ресторан запустил новое сезонное меню – Hungry Chef Magazine 17, тема которого – бесконечное лето. При его создании бренд-шеф Сергей Сущенко и бренд-шеф-бармен Алексей Мочнов использовали необычные сочетания, рецептуры и ингредиенты. В меню можно найти раздел завтраков (они будут подаваться в течение дня); вок-конструктор – новый раздел с азиатской кухней; три вида поке (с лососем, тунцом и креветкой темпура); а на десерт – орешки с вареной сгущенкой и арахисом в классической рецептуре и с таким же вкусом, который знаком с детства.

“Публика”

В конце июля в аутентичном центре старокупеческой Москвы открылась “Публика” – место с комфортной едой, коктейлями в легкой концепции low-ABV, с танцами (чуть позже),  и интеллигентной атмосферой образа жизни ушедшей эпохи. Заведение заняло одноэтажное здание в колониальном стиле. “Колониальную” историю продолжила и гастрономическая концепция – смесь кулинарной Паназии и эстетской Франции с акцентом на сочетаемость с повседневностью, напитками и сезоном. За кухню отвечает Сергей Корниенков (ех. су-шеф Riesling Boyz), баром руководит Владислав Тарасов из мексиканской рюмочной Paloma Cantina от команды El Copitas.

Maison Dellos

Весь август в ресторанах Maison Dellos проходит “Сетомания”. В этот раз тема фестиваля – “Мечты”: в гастрономических сетах шефы вспоминают детство, вдохновляются путешествиями и делятся своими сокровенными желаниями. Попробуйте на вкус “Мечту дачника” Влада Пискунова (“Матрешка”), вдохните полной грудью аромат странствий и экзотических специй в сетах Дмитрия Еремеева (“Турандот”) и Игоря Беднякова (“Бочка”), вспомните запах каникул, бабушкиной стряпни и песен у костра, вернувшись в детство вместе с Андреем Маховым (“Кафе Пушкинъ”), Мамия Джоджуа (“Казбек”) и Максимом Колпащиковым (“Фаренгейт”). Каждый сет из трех блюд стоит 1850 рублей (цена не меняется вот уже семь с половиной лет).

Kuznuahouse

Чтобы последний месяц лета сделать еще ярче, ресторан Kuznuahouse, расположенный на Новой Голландии в Санкт-Петербурге, представил готовые сеты для пикника. Содержимое корзины с закусками гости определяют сами: оливки и артишоки, куриный паштет, домашняя мортаделла, тапенад из артишоков, говяжья грудинка и лосось из собственной коптильни и хлеб из пекарни ресторана. Среди напитков – холодный латте, вода, сидр, пиво, кава, лимонад или свежевыжатый сок. Всего 8 вариантов наборов, которые можно приобрести на стойке to go на летней террасе Kuznyahouse или в Kuznya Cafe.



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